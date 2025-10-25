Heraldo-Diario de Soria

Ajedrez

Juan Alberto Gómez Aguirre venció en el V Torneo de Ajedrez Duruelo de la Sierra

Triunfo contundente del maestro FIDE al ganar las seis partidas disputadas

El maestro FIDE Juan Alberto Gómez Aguirre venció en el V Torneo de ajedrez “Duruelo de la Sierra”. Lo hizo sin dar opciones a sus rivales, pues ganó las seis partidas disputadas. Con sendos cinco puntos quedaron segundo y tercero, respectivamente, Laín Muñoz Xu y Álvaro García Lafuente.

El V Torneo de ajedrez “Duruelo de la Sierra” se disputó en la Sociedad Recreativa de la localidad mediante un sistema suizo a seis rondas, con partidas de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. En esta edición se superó ampliamente el récord anterior, pues 50 fueron los participantes. Su procedencia fue variada: Duruelo de la Sierra, Soria, Ólvega, Burgos, Valladolid y Navarra. Las edades no lo fueron menos: de los 7 años de la jugadora menor a los 68 del jugador mayor. Y también lo fueron los niveles ajedrecísticos, que incluyeron los principiantes, las jóvenes promesas, los aficionados y jugadores de club, y el maestro FIDE que logró la victoria.

Además de los tres primeros clasificados del Torneo, fueron premiados Jaime García Marqués, como mejor jugador con Elo inferior a 2100, Guillermo Llorente Bombín, como mejor sub-2000 y Juan Alfonso Gil Barragán como mejor sub-1800. Rodrigo Altelarrea Hernando se llevó el premio al mejor jugador del Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia y Joaquín Teodomiro Bartolomé Blanco, el de mejor jugador veterano.

En la categoría local, el podio estuvo compuesto por José Simón Ruiz, Diego Vicente Martínez y Adrián Rubio Llorente.

Finalmente, en las categorías infantiles se premiaron a nueve ajedrecistas. En la categoría sub-14, a Mateo Barca Borobio, Eduardo Ortega La Huerta y Tomás Neri Araoz. En la categoría sub-12, a Ariana Cordero Cacho, Adriana Martínez García y Julián Pascual Linares. Y, en la categoría sub-10, a Yago Díaz Ferrer, Oskar Lecumberri Marqués y Sergio Tovío Herrero.

La entrega de premios fue realizada por el concejal Rufo Francisco Ayuso, quien agradeció la participación de los ajedrecistas y los invitó al torneo del siguiente año.

El V Torneo de ajedrez “Duruelo de la Sierra”, que entregó 550 euros en metálico y 12 trofeos, fue organizado por el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra y contó con el patrocinio de Caja Rural de Soria, de la agente de seguros Silvia Bartolomé Villa y de otros patrocinadores privados. El Club Deportivo de ajedrez Círculo Amistad Numancia colaboró en las cuestiones técnicas.

