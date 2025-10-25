Edipo logra un 'hat-trick' en la goleada del San José al Espinar (5-0)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El San José de Carlos Carramiñana se dio un auténtico festín al golear por 5-0 al Espinar en un encuentro en el que Edipo marcó tres de los cinco goles de los colegiales. Con estos tres puntos, el San José asciende a la tercera posición del Grupo A de la Primera Regional de Aficionados.

Iraola abría el marcador pasada la media hora de juego y en los compases finales Edipo hacía el 2-0. Ya en la segunda parte llegarían los otros tantos de los sorianos por medio de Diego y de Edipo, que con otras dos dianas confirmaba su olfato goleador.

El San José suma 15 puntos después de encadenar la tercera victoria seguida. Los colegiales han ganado cuatro encuentros y empatado tres y pueden presumir de ser junto al Vista Alegre uno de los dos conjuntos del grupo que no conoce la derrota. Precisamente, el próximo sábado desde las 15.45 horas el San José visitará al Vista Alegre en la octava jornada de Liga.

El Uxama cae goleado en Villarcayo (4-1)

El Sporting Club Uxama cayó 4-1 en su visita al Villarcayo Nela CF, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Primera Regional Aficionados. El conjunto de El Burgo de Osma sigue sin encontrar regularidad y permanece antepenúltimo con solo tres puntos en seis jornadas.

Nada más comenzar el choque, en el minuto 4, el Nela sorprendió al Uxama. Francisco Javier Rojo definió con acierto una rápida acción dentro del área para adelantar a los locales. El tanto descolocó al equipo burgense, que tuvo que remar contracorriente desde el primer instante. Sin embargo, la reacción visitante no se hizo esperar. Apenas ocho minutos después, Abel Molina, jugador subido desde el juvenil, igualó el marcador con un disparo ajustado que levantó la moral del equipo y permitió asentarse en el terreno de juego. El Uxama contó con otra gran oportunidad en el minuto 32, cuando se señaló un penalti a su favor. Javier Charle asumió la responsabilidad, pero su lanzamiento fue detenido por el portero local, frustrando la opción de adelantarse antes del descanso. Poco después, en el minuto 40, José Manuel transformó un penalti para el Nela y colocó el 2-1 con el que se llegó al descanso, dejando al Uxama con la sensación de que aún había tiempo para reaccionar.

Nada más reanudarse la segunda mitad, Francisco Javier Rojo anotó su segundo tanto personal, ampliando la ventaja a 3-1. Y en el minuto 55, Iker Valle sentenció prácticamente el encuentro con el 4-1, dejando pocas opciones a los visitantes. Pese a algunos intentos de acercarse al área rival, el Sporting no logró inquietar de nuevo al Nela, que controló el resto del encuentro y aseguró los tres puntos.