El San José femenino se vuelve de vacío de Salamanca (1-0)

El San José femenino regresó de vacío de Salamanca al perder 1-0 en la sexta jornada de la Tercera Federación. Un gol al filo de la media hora de partido fue suficiente para que las sorianas encajasen la tercera derrota del curso. Las de Hugo Palomar sólo han sumado tres puntos de los últimos doce que han disputado para ocupar la cuarta posición de la tabla con nueve puntos.

El San José buscó el empate en la recta final de la primera parte, pero lo hizo con más corazón que cabeza. Ya en la segunda parte a las colegialas les siguieron faltando ideas para neutralizar el tanto de las salmantinas. El San José lo intentó de todas las maneras, aunque no pudo con la bien ordenada defensa charra.

Las sorianas también juegan como visitantes el próximo fin de semana al tener que rendir visita al campo del Parquesol. El partido en Valladolid tendrá lugar el sábado 1 de noviembre a partir de las 16.00 horas.