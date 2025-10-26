El Calasanz pierde en Burgos para poner fin a su racha victoriosa (2-0)

Publicado por Área 11 Burgos Creado: Actualizado:

El Calasanz pudo llevarse un resultado positivo en su visita al José Sedano después de un arranque un tanto pésimo del conjunto visitante sobre el terreno de juego. Los locales aprovecharon esos primeros cuarenta y cinco minutos para poner una ventaja en el luminoso que ya no perderían durante todo el partido. El gol del equipo visitante en la segunda parte fue insuficiente para llevarse alguna cosa más a domicilio.

El partido empezó con un equipo local que estuvo mucho mejore sobre el tapete verde. Las ocasiones fueron para un Calasanz que pisó más el área rival y justificó su buen hacer sobre el terreno de juego con el primer gol del partido, obra de Pape. Con la inercia de ese primer gol y la persistencia sobre el césped, los locales aprovecharon esa inercia para marcar el segundo que fue definitivo para poder llevarse los tres puntos. Stefan culminó una bonita jugada de los locales para certificar el 2-0 antes de llegar al descanso.

En la segunda parte, el Burgos International Football, con esa pequeña ventaja en el luminoso bajó un poco la intensidad sobre el campo y ese factor lo aprovechó el Calasanz para intensificar su fútbol y jugar a por los dos goles que le dieran el empate. En el minuto 60, Edu puso el 2-1 para dar alas a un equipo visitante que estuvo mucho mejor durante toda la segunda parte, pero que pagó un peaje demasiado alto con una primera mitad para olvidar. Con todo, los tres puntos se quedaron en territorio local ante un Calasanz que buscó ese gol del empate con mucha esfuerzo, pero con poco acierto de cara a portería.