El Club Bádminton Soria logra más medallas para su colección

El Club Bádminton Soria-CS24 tenía dos citas programadas en su calendario con las visitas a Teruel y a la localidad cántabra de Liencres en las que se disputaron sendos Máster Territoriales para las categorías inferiores y seniors. En total fueron ocho los jugadores que se desplazaron a estas pruebas consiguiendo tres medallas de oro, tres subcampeonatos y otras seis medallas de bronce.

La participación más numerosa se produjo en Teruel, donde el Polideportivo Las Viñas acogió el Master de Aragón para categorías sub15, sub19 y senior, donde los sorianos fueron uno de los clubes más laureados sobresaliendo los tres títulos conseguidos.

El primer triunfo lo obtuvo Jimena Ayllón junto a la zaragozana Olalla Herrero dentro de los dobles femeninos sub19. Pese a pertenecer ambas jugadoras a la categoría sub15, quisieron medirse con competidoras de mayor edad para preparar con mayor intensidad su próximo campeonato de España sub15. Ambas lograron la victoria con Isabel Corchón clasificándose en tercera posición haciendo pareja con una jugadora local.

En los doble mixtos de la categoría, Jimena Ayllón y Aarón Barrera lograrían una meritoria medalla de plata. En el partido que dirimiría en triunfo fueron derrotados por dos sets a uno frente a una pareja oscense.

Los seniors del club también cuajaron una excelente competición. El jugador más destacado fue Santiago Martínez quien se hizo con los títulos de individual y doble masculino junto a su compañero de club, José Carlos Pérez. El propio José Carlos completaría una gran actuación añadiendo la medalla de plata en la modalidad de individual.

El tercer senior en liza, Gustavo Barrera, obtuvo dos medallas en su categoría. En concreto logró el subcampeonato en la modalidad de dobles masculino junto a un jugador valenciano y el tercer puesto en el cuadro de individual.

También durante la jornada del sábado, María González y Daniel Marín viajaron hasta Liencres, en Cantabria, donde se celebró también un Máster Territorial. Ambos compitieron en las tres modalidades que permitía la organización, disputando ambos una cantidad significativa de encuentros.

El mayor esfuerzo físico fue para Daniel Marín que llegó a jugar hasta once partidos dado que fue capaz de acceder a las tres semifinales posibles. Este gran esfuerzo le penalizó no pudiendo desarrollar su mejor juego en las rondas finales. No obstante, en el cuadro de individual cedió en el partido de semifinales jugando el encuentro a tres sets y en lo dobles masculinos el resultado final fue de 22-24 y 21-23. Una gran actuación por tanto para el joven sub-15 que se hizo con tres medallas de bronce.

Por su parte, María González también disputó las tres modalidades, las de dobles con parejas que no son habituales. Por tanto, sus mayores esperanzas radicaban en el cuadro de individual donde protagonizó la gran sorpresa de la jornada al imponerse a la cabeza de serie número uno en la ronda de cuartos de final por 21-18 y 24-22. En la fase de semifinales fue derrotada por una jugadora ovetense arrastrando María molestias en el codo. Un excelente resultado para la soriana que le puede acercar a su clasificación para el Campeonato de España sub-19 pese a ser su primer año en la categoría.