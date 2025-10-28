Inscripciones abiertas para la 23 edición del Torneo Aniversario del Club de Golf Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para el XXIII Torneo Aniversario, que se disputará en sus instalaciones el sábado 8 de noviembre.

El torneo se disputará a 18 hoyos bajo la modalidad de juego Fourball Stableford por parejas, en la que cada jugador juega el hoyo y se elige el mejor resultado hándicap de cada pareja. La salida será por orden de hándicap, con salida al tiro a las 10.30 horas. En cuanto a los trofeos, habrá premios para las tres primeras parejas clasificadas hándicap. La entrega de premios se realizará al final de la comida de hermandad que se celebrará en el club a la conclusión del torneo.

Las inscripciones pueden formalizarse hasta el jueves 6 de noviembre a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com. El precio para los socios/as del Club de Golf Soria es de 25€, mientras que para los socios/as con correspondencias y para los no socios/as es de 45€. La inscripción incluye green fee, picnic y la participación en el sorteo de regalos. En el caso de querer incluir la comida, los precios son de 45 y 65 euros, respectivamente.

Una vez finalizada la comida en el restaurante del Club de Golf Soria, dará comienzo una actuación musical en directo con Marcos Ortega acompañado del pianista Héctor Alejandro Pérez Capilla.

Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/torneo-aniver/