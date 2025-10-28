EL CSB Décimas suma su primera victoria en la liga regular

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Primera victoria del conjunto soriano tras la disputa de la cuarta jornada de liga regular en Primera Nacional Masculina. El CSB Décimas se impuso 92-59 a Palencia Baloncesto.

Una gran salida en el comienzo del partido, junto con una sólida defensa grupal, permitió al CSB jugar con transiciones rápidas y poder anotar con facilidad, cerrando el primer cuarto con un 33 a 16 a favor del conjunto soriano y viendo en el campo la mejor versión de juego de este equipo.

Ya en el segundo cuarto, el desacierto desde la línea de tiros libres impidió al CSB DÉCIMAS ampliar la renta a la llegada del descanso por lo que el luminoso a la mitad del partido se quedó en 51 a 28 a favor del equipo local.

Tras el paso por los vestuarios, una mala salida de inicio con imprecisiones en los pases y nuevamente los fallos desde la línea de personal, hicieron que el tanteador se igualase en el tercer cuarto.

Finalmente, en el último periodo se volvió a subir el nivel defensivo volviendo a poder jugar acciones rápidas y controlando los instantes finales del encuentro lo que permitió disfrutar a la afición con su equipo local.

Dos semanas de trabajo tiene por delante el CSB Décimas para preparar la importante salida a Venta de Baños el próximo sábado 8 de noviembre tras el parón de la competición del próximo fin de semana por el puente de Todos los Santos