"El mérito es más de los jugadores que mío"

Tres victorias consecutivas del CD Numancia (dos en Liga y una en Copa) no son, todavía, una demostración de que haya calado el efecto Ángel Rodríguez, contratado el pasado 14 de octubre una vez despedido a Abel Segovia, según reconoció el técnico rojillo en su habitual repaso a la actualidad del equipo numantino.

«No hemos hecho nada. Lo visto y conseguido en estos 15 días que llevo en Soria es más mérito de los jugadores que mío. No se construye un equipo en este espacio de tiempo. Es prematuro», destacó Ángel Rodríguez, satisfecho por el rendimiento, la trayectoria ganadora iniciada, los resultados cosechados y la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

«Conseguir victorias ayuda mucho. Nos ha dado moral», reconoció el entrenador sin ninguna euforia. «Tenemos un margen de mejora alto. A nivel mental, es un impulso, sabiendo que físicamente somos un equipo mejorable, con trabajo por delante. Esa mejoría la podemos conseguir disputando, como esta semana, tres partidos. Los enfrentamientos ayudan a ganar en ritmo competitivo. También sabemos que tendremos momentos peores y algún revés», reconoció.

Para minimizar las posibles contingencias en contra, Ángel Rodríguez valoró como un punto de apoyo dejar la portería a cero, como en el partido ante el Arenas de Getxo. «Defensivamente no recibir goles alienta al equipo. Es la base para después en ataque ser atrevidos», comentó.

Ofensivamente, el CD Numancia ha encontrado el acierto que en encuentros anteriores se le había negado. Uno de los protagonistas en el apartado anotador es Jony, en un momento dulce cara a la portería contraria con ocho goles en nueve partidos, siete en liga y uno en Copa. El delantero es el referente en ataque, pero Ángel Rodríguez no quiere reducir la aportación ofensiva de su equipo a las apariciones de un solo jugador. Mucha dependencia.

El estreno goleador de Juancho le satisface ya que en anteriores campañas había ofrecido una versión más anotadora. «Incorporar a Juancho a la lista de goleadores es muy importante. Me alegro. Además del trabajo que les pedimos a los delanteros que hagan en la presión a los laterales para impedir la salida del balón, su intervención en el área es muy necesaria y contar con la versión anotadora de Juancho nos ayuda», explicó.

Ángel Rodríguez definió el duelo de mañana ante el Valladolid Promesas como «importante» puesto que un resultado favorable puede situar al Numancia en puestos de promoción de ascenso. «Debemos seguir en esta dinámica aunque el partido no será nada fácil», adelantó.

El filial vallisoletano responde al as características de los segundos equipos como describió el técnico rojillo. «Tienen cosas muy buenas a la vez que otras no tanto. Son atrevidos y vistosos, jóvenes por lo que pecan a veces de bisoñez. Algunos se entrenan con las primeras plantillas y su ritmo es otro, más vivo. Nos lo pondrán difícil», auguró.