El Balonmano Soria no se fía del BM Alcobendas

El BM Soria se mide hoy al BM Alcobendas sin fiarse de un rival que es el último sin puntos. El técnico amarillo, Oriol Castellarnau advirtió ayer del potencial y del juego de su rival, mermado por las lesiones y por la marcha de varios de sus puntales del pasado curso.

«Ha tenido mala suerte con las lesiones y lo está pasando mal. Debemos tenerles respeto porque nos lo pondrán difícil. No son débiles y sacarán puntos. Lo luchan todo y darán que hablar. Tendremos que hacer nuestro partido, leyendo bien en defensa sus ataques y mantener nuestro juego ofensivo», relató el técnico, que no se fía y que espera prolongar la racha de victorias en Alcobendas.