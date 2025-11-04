Valencia ya se prepara para la Copa del Rey de voleibol

Cartel de la Copa del Rey de Voleibol que se celebrará en Valencia.HDS



La quincuagésima primera edición de la Copa de S.M. el Rey de Voleibol se disputará en València del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, en el Pabellón Fuente de San Luis, más conocido como La Fonteta, que se estrenará como sede del prestigioso torneo del KO. Será la primera vez en la historia que la competición recala en la Comunidad Valenciana la Comunitat de l'Esport, convirtiéndose en un acontecimiento deportivo de primer nivel tanto para la ciudad como para el voleibol español. Durante cuatro días, La Fonteta se convertirá en el epicentro del voleibol nacional, acogiendo a los ocho mejores equipos de la Superliga Masculina al término de la primera vuelta de la liga regular.

La organización espera superar los registros de asistencia de las últimas ediciones y alcanzar cifras récord para el torneo.

La Copa del Rey está organizada por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, y la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso.

La edición de 2026 promete ser una celebración inolvidable para el voleibol español con la presencia de aficionados de los ocho equipos clasificados que llenarán las gradas de colorido, ambiente y emoción. La posible clasificación del Conqueridor Valencia, equipo local y presente en las dos ediciones anteriores, añadiría un atractivo especial al torneo, convirtiendo a La Fonteta en una auténtica fiesta del deporte.

Además, la organización trabaja en novedades y actividades paralelas que harán de esta Copa una experiencia única, pensada para disfrutar tanto dentro como fuera de la pista. Esta edición será además el primer gran evento de rango nacional que acogerá La Fonteta tras la inauguración del Roig Arena, reforzando el compromiso de Valencia con la celebración de competiciones deportivas de alto nivel.

Venta de entradas

Los abonos y entradas para presenciar en directo la competición estarán disponibles desde el jueves 30 de octubre a través de la web oficial de venta de entradas.

Se han establecido cinco categorías de precios según la ubicación:

• Abonos: entre 30 y 180 euros

• Entradas diarias: entre 5 y 65 euros

• Descuento del 50% para menores de 18 años

Como promoción de lanzamiento, hasta el 1 de diciembre se podrá disfrutar de un 25% de descuento en abonos y entradas utilizando el código ESVOLEY durante el proceso de compra.

La Agencia oficial de la Copa de SM el Rey es TransVia Sport, a través de la cual se puede gestionar viajes, alojamiento y entradas.

Valencia vivirá así su primera Copa del Rey de Voleibol, un hito histórico que refuerza su papel como capital del deporte y que promete cuatro días de emoción, espectáculo y ambiente inigualable en uno de los recintos más emblemáticos del país.