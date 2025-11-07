Los jugadores senior del bádminton soriano compiten en el máster de Cartagena

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El grupo de jugadores seniors del Club Bádminton Soria-CS24 y de AD89 de El Burgo de Osma competirán en el penúltimo Máster Nacional de la temporada que se desarrollará en el Palacio de Deportes de Cartagena durante las jornadas del sábado y domingo próximos.

La nómina de jugadores ascenderá a seis deportistas con Manuel Acero, David Hernansanz, Santiago Martínez y José Carlos por parte del club soriano y los jugadores burgenses Sergio Latorre y Cristina Puebla.

Varios de estos jugadores, en diversas modalidades, parten como cabezas de serie y, como en competiciones precedentes, son candidatos para alzarse con medalla en una prueba con la participación de 150 jugadores.

Además de esta competición de los jugadores seniors, varios miembros de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24 participarán en la prueba territorial para categorías sub15 y sub19 que tendrá lugar en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

En la categoría sub15, Álvaro Gómez es el cuarto favorito en individual, mientras que, en la modalidad de doble, el propio Álvaro junto a Daniel Marín son los principales favoritos siendo Daniel Marín tercer cabeza de serie en el doble mixto junto a la vallisoletana Daniela Vinagrero.

También en esta prueba, Isabel Corchón y Carmen Gómez quienes son todavía jugadoras de la categoría sub17 comienzan a participar en competiciones de categoría sub19, preparando de esta manera, la categoría que estrenarán en la próxima campaña. En el torneo del sábado ambas disputarán la modalidad de individual y de doble femenino formando dupla.