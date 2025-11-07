Dos de los equipos infantiles del Sporting le darán el domingo el pistoletazo de salida a la temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los dos equipos con los que el Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria cuenta en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino se enfrentarán este domingo, en el Pabellón de Los Pajaritos, en el primer duelo oficial de una apasionante campaña para las secciones inferiores de la entidad que preside César Gonzalo. El Hospital Latorre Sporting A y el Hospital Latorre Sporting B se medirán, a las 11:00 horas, en un choque adelantado al comienzo del resto de competiciones, previsto para el siguiente fin de semana. En la primera jornada viajarán a Valladolid cinco equipos femeninos de la cantera del Sporting y el 16 de noviembre empezará también la temporada 2025-2026 para el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que repite presencia en la Segunda División Femenina.

El Sporting Santo Domingo A compite en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino y en la Liga Plata entrará en acción el Sporting Santo Domingo B. En la Liga Oro juegan dos de sus equipos infantiles (el Hospital Latorre Sporting A y el Hospital Latorre Sporting B) y en la Liga Plata está encuadrado el Hospital Latorre Sporting C. Todavía no hay calendario de competición ni para el Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino (el Sporting Santo Domingo ha inscrito a cuatro equipos) ni para el Campeonato Regional de Edad Benjamín Femenino, en el que participarán el Sporting Santo Domingo A y el Sporting Santo Domingo B. Y no se conocen todavía las fechas del Campeonato Regional Júnior Femenino, en el que también participará el Sporting Santo Domingo.

El acuerdo de colaboración suscrito por el Sporting Santo Domingo y el Río Duero para potenciar sus canteras masculinas (desde benjamines hasta cadetes) se traducirá en que los Campeonatos Regionales de Edad contarán con la participación de ocho equipos integrados por jugadores procedentes de ambos clubes o que han comenzado esta temporada a practicar el voleibol. El Sporting se encarga de la formación y supervisión de alevines y benjamines y en total ha inscrito a cinco equipos: dos alevines (Sporting Río Duero A y C), uno benjamín y los conjuntos B de las categorías cadete e infantil (los equipos A dependen del Río Duero y se denominan Río Duero Sporting). Cadetes e infantiles descansan en la primera jornada y alevines y benjamines todavía no tienen calendario.