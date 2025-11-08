Un golazo de Carlos en el descuento le da los tres puntos al Numancia juvenil

Publicado por Área 11 Valladolid Creado: Actualizado:

CD Parquesol: Brezmes, Agustín (Jacobo, 63´), Gabri, Mario Vázquez, Fonta, Pablito (Pajares, 54´), Mateo, Iker (Millán, 63´), Mario Navarro (Edu, 82´), Killo y Nico (JeanPier, 82´).

CD Numancia: Raúl, Revi, Jimeno (Samu, 75´), Nico, Juandi, Rodri (Unchi, 59´), Koke (Carlos, 80´), Jaime, Dieguito (Machín, 75´), Yamato y Diego Redondo (Bene, 59´).

Goles: 0-1 (92´) Carlos.

Árbitro: Carlos Cañibano (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas al local Mario Vázquez.

Campo: José Luis Saso.

Gran victoria del Numancia juvenil ante el Parquesol en un partido muy igualado durante todo los tramos que decidió un golazo de tijereta de Carlos en el descuento.

El Numancia llegaba a Valladolid para visitar el José Luis Saso contra un rival directo en la clasificación, el Parquesol, que está solamente tres puntos por detrás en la tabla y con aspiraciones a continuar escalando posiciones.

El partido comenzaba sin ninguno de los dos equipos controlando el juego. Ambos conjuntos se tenían mucho respeto respecto al otro y eso se notaba en la tensión que emanaban dentro del terreno de juego.

Durante la primera mitad del encuentro ninguno de los dos equipos logró generar ninguna ocasión de verdadero peligro sobre la portería rival y se dejaban todo para los segundos 45 minutos donde se decidiría todo.

Durante la segunda mitad, el Numancia dominó más el control del juego, pero sin terminar de concretar las jugadas. En el tiempo de descuento aparecería el héroe del Numancia, Carlos. Un saque potente de banda al área lograría despejar la zaga defensiva local, pero aparecería Carlos en el rechace, que con una tijereta, marcaría un golazo por la escuadra que le da tres puntos vitales al Numancia.