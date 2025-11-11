El Moreno Sáez Sporting le gana (3-2) al RGC Covadonga en un vibrante partido y se afianza al frente de la tabla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Por un ajustado 3-2 ante el RGC Covadonga de Gijón (Asturias) logró el Moreno Sáez Sporting su sexta victoria de la temporada -la quinta consecutiva- en la Primera División Masculina. El combinado dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa sufrió para doblegar a los asturianos, tan combativos como ordenados, que llegaban a Soria ubicados en el segundo puesto de la clasificación. 21-25, 25-20, 23-25, 25-16 y 19-17 fueron los parciales de un choque en el que el Moreno Sáez Sporting remontó un 6-11 adverso en el quinto set y en el que los asturianos gozaron de un balón de partido.

Los sorianos, con un choque más que sus rivales, suman 18 puntos y visitan el sábado al Oleiros de La Coruña, segundo con 12, los mismos que tiene el RGC Covadonga. El Club Voleibol Oviedo es cuarto, con 11 puntos.

Con 8-10 en la primera manga solicitó Álvaro Hernández su primer tiempo muerto del choque. El RGC Covadonga ya había empezado a mostrar sus virtudes. El Moreno Sáez Sporting, pese a que le costó entrar en juego, reaccionó hasta el 18-17. Sus errores no forzados pusieron el 0-1 en el marcador. Los sorianos adquirieron una mayor regularidad en el segundo juego, el que vencían hasta por 18-13. De nada le sirvió al RGC Covadonga su parcial de 0-3. Hasta por 10-5 vencía en el tercer set un Moreno Sáez Sporting en el que Rubén Bahón también sumaba puntos por zona 3 El cuadro local se complicó en exceso y los asturianos vencieron en la tercera manga. Por la vía rápida (25-16) forzó el Sporting el quinto set, en el que sufrió, ante el Jatorkide de Vitoria, su único tropiezo del curso.

Los sorianos vencieron la pasada campaña, la segunda consecutiva en Superliga 2, en los tres últimos partidos que s decidieron en el desempate, después de haber caído en los cuatro primeros. El RGC Covadonga parecía tener encarrilado el set cuando el marcador reflejaba un claro 6-11. Pero el Sporting Moreno Sáez no se rindió y, con 9-12 en el electrónico, encadenó tres bloqueos (uno de Dani Martín, otro de Bahón y el tercero de Pablo Mugarza) para empatar a 12. Después de los dos primeros balones de partido de los locales (14-13 y 15-14), los asturianos pudieron sellar la victoria (15-16), pero el Moreno Sáez Sporting tiró de veteranía, no supo aprovechar otro balón de partido (con 17-16 en el marcador) y, a la cuarta oportunidad, alcanzó el triunfo por 19-17, gracias a un bloqueo de Fernando Ormazábal.