EL CSB Semillas Adolfo Martínez vuelve a perder en casa con un abultado marcador

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tercer partido en casa para las sorianas donde fueron mandando en el marcador gran parte del primer cuarto y finalizó con un 14-19 que no reflejaba el buen juego de las locales.

Durante el segundo cuarto, poco a poco el equipo visitante ha ido ajustando su defensa, lo que le ha permitido a mitad del mismo distanciarse en el marcador.

Después del descanso, se reanudaba el partido y el CSB Semillas Adolfo Martínez volvió a dar su mejor versión, manteniendo el pulso a un equipo superior físicamente.

Sin embargo, en el último cuarto se ha notado la potencia y el físico del equipo visitante, lo que sumado a errores no forzados enfrente de la canasta y a la falta de concentración del equipo local hizo que el equipo leonés se llevase una abultada victoria en el marcador.

Pese a todo hubo buenas sensaciones por momentos en el equipo local, que llegan en el momento adecuado para enfrentarse el domingo 16 de noviembre a las 18:00 en el pabellón municipal María Santos al CB Santa Marta de Salamanca.

Este próximo partido se podrá seguir por el canal de Santa Marta y es un partido trascendente para la competición por lo que las sorianas deberán de mantener un alto grado de exigencia y concentración desde el principio para no perder sus opciones