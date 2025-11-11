Miguel López, en cadetes, y Enzo Jiménez, en alevines, ganadores del Pequecircuito de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tres jugadores del Club de Golf Soria, Miguel López, Enzo Jiménez y Marcos López, participaron en la Final del Pequecircuito de Castilla y León 2025, celebrada en el recorrido salmantino de Villamayor (Salamanca Forum Golf) y donde dos de ellos, Miguel López y Enzo Jiménez, se coronaron como campeones scratch de cadetes y alevines, respectivamente.

Así, en Villamayor, Miguel López fue segundo en scratch cadete con 71 golpes (+1), a solo un impacto del ganador, Carlos del Valle. El jugador soriano acabó cuarto en hándicap.

Por su parte, en la prueba del recorrido salmantino, Enzo Jiménez compartió el primer puesto de scratch alevín con Pablo Herguedas al igualar a 80 golpes (+10). Jiménez fue además octavo en hándicap. Por último, Marcos López acabó séptimo en hándicap individual en la categoría de benjamines hándicap mayor de 36.

La final estaba inicialmente programada para el 25 de octubre pero aplazada a causa de las previsiones meteorológicas.

Pueden consultar los resultados completos de la competición en: https://www.nextcaddy.com/tour/63835