Notables resultados de los jugadores seniors sorianos de bádminton en Cartagena

Los jugadores seniors del Club Bádminton Soria-CS24 y de la AD89 de El Burgo de Osma tuvieron una cita importante este fin de semana con la disputa de Top Master Nacional de Cartagena que se celebró en el pabellón de los deportes de la localidad murciana.

Los resultados obtenidos fueron, una vez más, excelentes, regresando todos los integrantes del grupo con medalla. siendo el balance de una medalla de oro, tres subcampeonatos y cinco medallas de bronce.

La final de la modalidad de individual de la categoría +50 estuvo copada por jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 ya que Santiago Martínez y José Carlos Pérez se jugaban el título tras haber superado ambos la fase de grupo y las sucesivas rondas de la fase final. El encuentro fue muy táctico dado que, siendo compañeros de entrenamiento, son conocedores del juego de cada uno. Tras los dos primeros sets ganados por claridad por cada uno de ellos, los aciertos de Santiago en el último tramo del tercer set le permitieron mantener una ventaja para cerrar el encuentro por 21-18.

Santiago Martínez completó una excelente competición añadiendo el subcampeonato en la modalidad de doble mixto junto a su compañera habitual, la extremeña Beatriz Martín, y el bronce en el doble masculino junto a Manuel Acero que retornaba a una competición de alto nivel con una medalla, encontrándose en pleno proceso de retorno a las pistas tras superar una lesión.

La categoría de +40 tuvo, en cuatro de las cinco modalidades, presencia soriana en el pódium con David Hernansanz del Club Bádminton Soria-CS24 y los jugadores de la AD89, Sergio Latorre y Cristina Puebla.

La modalidad sin duda más fructífera fue el doble masculino con doble presencia, por un lado, David Hernansanz junto a Sebastián López, del Club Bádminton Leganés se alzaría con el segundo puesto acompañado por Sergio Latorre en el tercer cajón del pódium que, en esta competición, formaba dupla con el rondeño Francisco Gil. El propio David Hernansanz en la modalidad de individual se haría con una medalla de bronce.

Completando el listado de medallistas Cristina Puebla, quien tanto en doble femenino junto a Esther Augusto del Club Bádminton Villalba como en el doble mixto con Sergio Latorre, subiría por partida doble al pódium para recoger sendas medallas de bronce.

Estos resultados les reafirman en las primeras posiciones del ranking nacional y aumentan sus posibilidades de clasificación para futuras competiciones internacionales.

El fin de semana se completaba con la participación de parte de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24 en la prueba territorial que se celebró en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Con la presencia de tres miembros del club, los jóvenes sorianos regresaron con dos medallas de oro y otras dos medallas más de bronce.

Daniel Marín decidió competir en las dos modalidades de doble para preparar el internacional de España y los Campeonatos Nacionales que se llevarán a cabo durante este mes. La competición fue más que satisfactoria logrando el oro en ambas modalidades.

En el doble masculino sub-15, Daniel Marín y Alvaro Marín continuaron con sus buenos resultados de la temporada actual logrando la primera posición. Siendo quizá el encuentro más complicado uno de la fase de grupos, los encuentros de semifinales y final resultaron relativamente cómodos para el tándem soriano.

Daniel se colgaría una nueva medalla de oro merced a su victoria en el doble mixto junto a la vallisoletana, del Club Bádminton Laguna, Daniela Vinagrero. En este cuadro, la trayectoria fue de manera inversa disputando una final muy intensa y logrando el triunfo en el decisivo tercer set por un parcial de 22-20.

A estas medallas de oro, se añadirían las de bronce de Alvaro Gómez en el individual masculino sub-15 y la misma medalla para Carmen Gomez, también en la modalidad de individual de la categoría sub-19.