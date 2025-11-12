Al Club Soria Baloncesto Infantil Masculino se le resiste la victoria en casa

Partido de uno de los equipos del CBS.HDS

Crónica de todos los partidos de Cantera:

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 53 - 6,25 PONFERRADA 64

Partido muy igualado durante la mayor parte del encuentro que se termina resolviendo por detalles de agresividad defensiva por parte del equipo local cometiendo varias faltas innecesarias y dejando tirar al rival que estuvo muy acertado en el contraataque y desde la línea de tres puntos.

El equipo local falló demasiados tiros cómodos y concedió muchas pérdidas evitables y rebotes ofensivos. Un 6/21 en tiros libres no ayudó tampoco así como errores en la toma de decisiones a la hora de atacar. Pese al arreón final en el último cuarto no fue suficiente para recuperar los puntos perdidos y el rival se llevó los puntos de vuelta para Ponferrada. Al equipo le toca seguir dando pasos a nivel competitivo y seguir peleando para conseguir la victoria.

2ª División Masculina:

CB TIZONA B 51 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 0

Partido en el que durante los dos primeros cuartos no hubo ninguna oposición por parte del equipo visitante. El CSB MAXICOLCHÓN se encontró con un rival mucho más físico y muy acertado debajo del aro, lo que les catapultó notoriamente a una amplia ventaja en el luminoso. En la segunda parte hubo cierta mejoría en la actitud y el orgullo, desplegando un mejor nivel de baloncesto.

El equipo visitante mejoró en defensa y se pudo conseguir acciones en las que se jugaba realmente en equipo, aun así, es evidente que al equipo le falta rodaje y mucho que aprender por lo que les espera una semana dura de trabajo.

FDR BASKET -CSB CAD. FORGASA

Partido aplazado

TIZONA B 48 - CSB CAD. CODESIAN 73

Partido que llegó igualado al descanso tras un buen arranque por parte del CSB CODESIAN. En el segundo cuarto el equipo se relajó lo que permitió al equipo local recortar distancias antes del descanso.

A la vuelta del descanso, la presión a todo el campo surgió efecto y tras controlar el balance defensivo el CSB CODESIAN pudo llevarse una amplia ventaja en el marcador.

FILIPENSES 89 - CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 51

El equipo va mejorando a nivel técnico pero le sigue faltando intensidad. El partido podría haber sido del equipo visitante, pero los numerosos pases así como la pérdida de oportunidades debajo del aro fallando muchas bandejas fáciles fueron aprovechadas por el equipo rival que estuvo más acertado, lo que impidió al equipo visitante llevarse la victoria.

CB TIZONA 76 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 60

El cuadro soriano firma su peor actuación en la temporada regular hasta el momento. La falta de actitud en la cancha de los jugadores así como la falta de comunicación tanto en el banquillo como entre los jugadores en la pista hizo muy difícil desplegar el buen juego del equipo.

A pesar de haber mantenido el equilibrio demostrando buenos momentos a la par tanto en ataque como en defensa, los sorianos consiguieron mantener el ritmo del partido hasta el tercer cuarto.

A partir de ahí el equipo local demostró una mayor valentía y ganas de llevarse el triunfo lo que se reflejó rápidamente en el marcador.

El cuarto cuarto fue un caos permanente tanto defensivo como ofensivo por parte de los sorianos, lo que sin duda debe de hacer reflexionar a los sorianos para no perder el foco en ningún momento del partido.

Minibasket Masculino Provincial:

CB TIZONA B 73 - CSB MIN. NOVATION 45

Partido duro para los alevines sorianos que jugaban ante un contrincante serio y organizado en defensa. A esto se sumó la falta de acierto de cara a canasta al inicio del partido por parte del cuadro soriano lo que le dio al equipo burgalés una distancia significativa en el marcador.

Pese al marcador en contra, los sorianos reaccionaron y desplegaron su mejor juego durante varios minutos lo que les permitió acercarse en el marcador al equipo local.

Sin embargo el partido se desequilibró finalmente a favor de los locales en los dos últimos cuartos aunque el equipo soriano hizo un gran esfuerzo hasta el final del encuentro. Un partido más que les permite seguir mejorando y aprendiendo de cara las próximas jornadas.

2ª División Femenina:

BABIECA 57 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 7

Partido muy físico en el cual el equipo visitante aguantó el ritmo hasta la mitad del segundo cuarto. A partir de ahí la gran presión local unida a las bajas en el equipo visitante, al cansancio y a la acumulación de faltas de las sorianas, condiciona la intensidad defensiva lo que supo aprovechar el equipo local.

Aun así se va viendo mejoría en el equipo soriano especialmente en defensa, lo que ayudará a poner el foco en las cosas a mejorar de cara al siguiente partido.

CB TIZONA 35 - CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 85

Otro gran partido de las sorianas que siguen cogiendo ritmo y tomando buenas sensaciones.

Un tempranero horario para el partido unido al gran madrugón y el viaje, hizo al equipo visitante salir algo dormidas a la cancha llegando al final del primer cuarto con un igualado marcador.

A partir de ahí el equipo de las sorianas subió la marcha en defensa con un juego rápido y contraataques de libro, endosando unos parciales de 13-33 y 8-29 en el segundo y tercer cuarto dejando el marcador cerrado.

Este es un equipo que cada vez tiene más confianza jugando y con muchas ganas de seguir creciendo.

CSB MARTÍNEZ TRÍBEZ 48 - CD BASE 70

Tercer partido del equipo junior femenino donde la desconexión inicial del equipo las penalizó y llevó a la primera derrota de la temporada.

El equipo soriano tuvo grandes momentos de lucidez lo que llevó a llegar al descanso 32 a 42.

Tras el paso por el vestuario, el partido siguió con la misma dinámica y el equipo se vio superado por la mayor intensidad física y la mejor consistencia como equipo de las segovianas.

El equipo visitante desplegó un juego muy dinámico y supo frenar a las sorianas generando muchos errores no forzados y fallos tribales en el equipo local.

El equipo debe de seguir trabajando para mejorar errores y conseguir nuevos objetivos como equipo.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB TIZONA AZUL 36 - CSB RED DE CALOR 71

Primera y merecida victoria del mini femenino.

Desde el inicio las sorianas marcaron un buen ritmo al partido con una defensa muy intensa y transiciones rápidas que les permitió tener una buena ventaja desde el comienzo del partido en el marcador.

La superioridad física y la constancia del equipo visitante fueron claves para el devenir del encuentro, cerrando un partido muy completo y demostrando un buen nivel de juego por parte de las pequeñas sorianas. Sin duda un equipo que le dará al club muchas alegrías.