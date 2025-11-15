El Cañada Real Sporting Santo Domingo Soria empieza la temporada en la Segunda División Femenina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Agustinas de Valladolid será el rival ante el que el Cañada Real Sporting Santo Domingo estrene oficialmente este domingo la temporada 2025-2026. El Polideportivo de Los Pajaritos acogerá, a las 18.00 horas, el arranque oficial del Cañada Real Sporting Santo Domingo que, con Juan Ignacio Osuna de nuevo como entrenador y con una rejuvenecida plantilla, aspira a codearse con las mejores en la Segunda División Femenina de Castilla y León.

El formato de competición ha cambiado con respecto a la pasada temporada y los catorce equipos inscritos han quedado divididos en dos grupos. El Cañada Real Sporting Santo Domingo estará acompañado en el Grupo B por el Segovoley, el Muralla de Ávila, el Club Voleibol Burgos, el Río Duero y dos equipos vallisoletanos, el Maristas La Inmaculada y el Agustinas.

Los cuatro primeros clasificados de cada grupo accederán a las eliminatorias de cuartos de final que, a ida y vuelta, se disputarán ya a mediados del mes de marzo de 2026.

Para la Fase de Ascenso a Primera División se clasificarán dos equipos de Castilla y León, por lo que serán los dos finalistas los que opten a dar el salto a una categoría en la que ya compitió el Cañada Real Sporting Santo Domingo en la campaña 2023-2024.

La temporada pasada, las sorianas concluyeron cuartas en una Segunda División en la que debutará este domingo el Agustinas de Valladolid. El primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo repetirá como local en la segunda jornada, en la que se medirá al Río Duero, y viajará a Ávila el último fin de semana de noviembre.

Siete de las ocho jugadoras de categoría sénior con las que cuenta el Cañada Real Sporting Santo Domingo ya formaban parte de la plantilla la pasada campaña: Alba Aldea, Inés Bravo, María Bravo, Lara Ferreiro, Silvia García, Alba González y Beatriz Jiménez. A ellas se unen la francesa Marianne Eliette Camille, también sénior y que reside temporalmente en Soria por motivos académicos, dos júniores y seis juveniles.

Ya vestían la pasada temporada la camiseta del Cañada Real Sporting las júniores Lorena Alonso y María Gómez y las juveniles Nerea Solana y Claudia Esteban. Y Jimena Martínez, Nuria Fernández, Camila Silvera y Sofía Romero competían el curso pasado todavía como cadetes y estrenan la categoría juvenil en la temporada 2025-2026.