Daniela Corchón compite este fin de semana en el Campeonato de España sub 19 en Huelva

La joven soriana del Club Bádminton Soria-CS24 Daniela Corchón afronta, durante el próximo fin de semana, el Campeonato de España de la categoría sub19 que se celebrará en el Pabellón Carolina Marín de Huelva.

Tras haber logrado unos excelentes resultados en los Masters Nacionales de esta temporada que le colocaron en una buena posición en el ranking español y por extensión, la condición de cabeza de serie en las tres modalidades posibles, estos últimos meses de la temporada han estado enfocados en adquirir su mejor estado de forma para esta cita.

La categoría sub-19 es la más exigente de las categorías inferiores dado que es la antesala a la categoría absoluta y contará con la participación de jugadores que se encuentran en centros de alto rendimiento y entre los que la soriana se ha hecho un hueco.

Gran parte del mérito radica, además, en que Daniela va a competir en individual, doble femenino y doble mixto con lo que, además de la exigencia técnica, añadirá un componente físico que también ha estado trabajando durante estos meses.

El objetivo de Daniela es muy ambicioso y viaja a Huelva con la intención de regresar con medalla tal como hiciera en las últimas cuatro ediciones donde consiguió hasta cinco metales.

Daniela empezará su competición en la modalidad de individual donde parte como segunda favorita. Su primera rival será la valenciana Sara Sáez en la ronda de dieciseisavos de final en un encuentro que tiene previsto su comienzo para las 13:30 horas de este viernes.

También en la jornada del viernes está previsto su comienzo de la modalidad de doble femenino donde comparte pareja con la navarra Ainhoa Larraya.

Finalmente, en la jornada del sábado, en un partido que todavía está por programar, debutará junto al oscense Alejandro Gállego en el cuadro mixto. Su condición de segundos favoritos les ha permitido evitar la primera ronda para comenzar la competición en los octavos de final.

Será sin duda una competición muy intensa para Daniela en la que espera poner colofón a su excelente trayectoria dentro de las categorías inferiores del bádminton nacional recogiendo los frutos de su dedicación en estos años previos.

La competición para los jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 se complementará con la participación de los jugadores seniors Manuel Acero y José Carlos Pérez en la prueba que organizará la Federación Navarra en la localidad de Estella. José Carlos lo hará en la modalidad de individual y de doble masculino junto a Manuel Acero. Éste último, centrado en los cuadros de dobles, competirá en el doble mixto junto a la vitoriana Cristina Irigoyen.