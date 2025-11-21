Brezzo y Farcas, únicos sorianos en la tercera prueba de AJAPOOL en Burgos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los jugadores del CA Numancia de Billar, Rodrigo Brezzo y Felician Farcas, serán este fin de semana los únicos representantes sorianos en la tercera prueba del circuito AJAPOOL, que se disputa en Burgos, en la Sala Quince.

El torneo reúne a 28 jugadores procedentes de distintas provincias y comunidades, en una cita que mantiene un alto nivel competitivo. El joven cántabro, Héctor Cuesta, dominador absoluto del inicio de temporada tras imponerse en las dos primeras pruebas, parte como rival a batir y principal favorito para repetir triunfo.

Junto a él figuran otros nombres destacados del circuito, como Víctor Moreno, Pedro Bustos o Francisco Solorzano, que completan un cartel exigente para los dos jugadores numantinos, llamados a defender la presencia soriana en esta competición.