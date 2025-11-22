Ariana Cordero gana IX Torneo infantil Escuela Municipal de Ajedrez

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El ajedrez soriano está indiscutiblemente en alza. Y no solo por el nivel ajedrecístico y los logros que algunos niños y niñas están consiguiendo, sino, también, por el número de ellos que van participando en las competiciones que se celebran en nuestra provincia y fuera de ella. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el IX Torneo infantil “Escuela Municipal de Ajedrez”, que se ha desarrollado en el salón Gaya Nuño del Casino. Frente a los 24 niños y niñas que participaron en la edición anterior, 46 han disputado esta.

El Torneo se desarrolló mediante un sistema suizo de seis rondas y con un ritmo de 15 minutos a caída de bandera. Al concluir la competición, Ariana Cordero Cacho se aupó al primer puesto del pódium al haber ganado todas las partidas disputadas y, por tanto, 6 puntos. El subcampeón fue Jordi Camil Guizada Maldonado, que logró 5 puntos, al que siguió Mikel Lamour Marañón, que obtuvo 4,5 puntos.

El Torneo previó cuatro categorías de edad, las que abarca la propia Escuela Municipal de Ajedrez. En esas divisiones, los mejores fueron Orestes Gaspar García, en sub-14, el citado Jordi Camil Guizada, en sub-12, la vencedora Ariana Cordero en sub-10, y Alonso García Bartolomé, en sub-8.

Ariana Cordero con el trofeo de campeona.HDS

Los premios del Torneo consistieron en trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y en medallas para todos los participantes. El Excmo. Ayuntamiento de Soria patrocinó los premios de un Torneo organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia y que contó con la colaboración del propio Círculo Amistad Numancia.