Beltrán Flores acaba tercero en el Nacional de campo a través en la categoría sub 18

Beltrán Flores se alzaba con la medalla de bronce en el Campeonato de España de campo a través dentro de la categoría sub 18 que durante la jornada del domingo se celebraba en Atapuerca. El integrante del Atletismo Soria sólo fue superado por los catalanes Adrià Boyano y Guillem Cuartero.

Los hombres sub18 también sobre 3.895 metros. La carrera se deshizo desde el principio, con los atletas casi en fila india; a mitad de prueba, el catalán Adrià Boyano, del U.A. Terrassa, dio un gran tirón, llevándose tras él a su paisano Guillem Cuartero, del F.C. Barcelona. Finalmente, triunfo my claro para Adrià Boyano, con el citado Guillem Cuartero en segunda posición. Tercera plaza para Beltrán Flores, del Atletismo Soria. Tras él entraron Alex Sangil (C.A. Safor-Teika) y Martín Márquez (A.D. Marathon).

Triunfo por clubes para los madrileños de la Agrupación Deportiva Marathon, con 86 puntos, liderados, como hemos dicho, por Martín Márquez. Completaron el equipo Guillermo López, Mario Gómez, José Varona, Álvaro Santiago y Yago González. El Marathon fue octavo el año pasado. Plata para los guipuzcoanos del Super Amara Bidasoa Atletiko Taldea, con sólo 4 puntos más que los madrileños. Y medalla de bronce para los también madrileños de la A.D. Sprint, con 121 puntos. Ninguno de estos tres clubes subió al podio en 2024.