Dura derrota del San José en casa del Belorado en un minuto para olvidar (2-0)

Publicado por Área 11 Belorado Creado: Actualizado:

CD Belorado: Daniel Barrio, David Vadillo, Luís Saiz, Brian Aguero (Jonathan 61´), Iván Rioja, Raúl Ortiz, Daniel Martínez, César Contreras (Jaime Sanz 71´), Iván Gómez (Carlos Calvo 84´), Iker Ortiz y Adrián García (Diego Ronda 71´).

CD San José: Enrique García, Jorge Rubio, Enrique Rubio, Víctor Jiménez (Gonzalo De Miguel 46´), Antonio Vargas, Antonio Rodríguez, Eddipo Antonio, Jorge Gonzalo, Raúl Sanz (Mario Lozano 79´), Daniel Iraola, Diego Miguel (Samba 46´) y Gorka Tripiana (Alonso Gracia 54´)

Goles: 1-0 (45´) Jorge Rubio. 2-0 (45´) Luís Saiz

Árbitro: Iulian Luta. Tarjetas amarillas a los locales Iván y a los visitantes Jorge, Gonzalo y Eddipo Antonio

Campo: Municipal El Calvario

Derrota del CD San José en casa del CD Belorado por 2-0 en el partido correspondiente a la jornada número 11 del Grupo A de Primera Regional Aficionados.

Los sorianos visitaban El Calvario con la intención de conseguir mejorar su dinámica un tanto irregular de resultados recientes y seguir con el gran inicio de temporada. El equipo viajaba a Burgos tras conseguir 2 victorias, 1 empate y dos derrotas en los últimos cinco partidos y situado en cuarta posición en liga. Por su parte, el Belorado recibía al San José en una dinámica muy positiva de resultados, con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos cinco partidos, y establecidos en la zona noble de la tabla.

Partido muy difícil para los sorianos que se toparon con un rival muy intenso y con las ideas muy claras en su juego. Durante la primera mitad el partido fue muy parejo, con ambos equipos sin renunciar a tener el balón. El San José no pudo encontrar fluidez en ataque ni crear espacios en la defensa local. Cuando parecía que ambos equipos se iban a los vestuarios con empate, llegó un golpe duro para los sorianos con el gol de Jorge para el Belorado. Este gol despistó al San José de tal manera que al minuto siguiente encajó el segundo del partido de la mano de Luis.

En la segunda parte, los de Carlos Carramiñana intentaron poner una marcha más para reducir distancias en el marcador pero entre la poca fluidez en ataque y el buen posicionamiento de la defensa del Belorado, no llegó ningún gol. Con esta derrota, el equipo sigue en este espiral irregular de resultados y se coloca quinto en liga. Por su parte, los locales suman 19 puntos y son octavos en la tabla.