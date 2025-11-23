Heraldo-Diario de Soria

Empate del Almazán en casa ante el Cristo Atlético (1-1)

Un gol de Checa neutralizó la ventaja visitante ante del descanso y en la segunda parte ya no se movió el marcador

El Almazán sumaba un punto ante uno de los gallitos del grupo como es el Cristo Atlético.

El Almazán sumaba un punto ante uno de los gallitos del grupo como es el Cristo Atlético.Mario Tejedor

La Sociedad Deportiva Almazán empataba a un gol ante el Palencia Cristo Atlético, uno de los gallitos del Grupo VIII de Tercera Federación, en un partido de poder a poder en el que el reparto de puntos tal vez fue lo más justo por lo méritos de unos y otros sobre el césped del campo de La Arboleda.

Los visitantes se adelantaban en el marcador con el tanto de Mikel y se les ponía todo a su favor para sumar de tres en tres en la localidad adnamantina. El Almazán, lejos de venirse abajo, buscó la igualada y lograba su premio con una buen gol de Rafa Checa a la salida de un córner. Así finalizaba la primera parte. Ya en la segunda mitad no se iba a mover el marcador.

Con este empate, el Almazán encadena tres jornadas sin conocer la victoria y el próximo rival será el Numancia B en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El derbi soriano se jugará el primer fin de semana de diciembre ya que el próximo no hay competición en Tercera debido al compromiso de Castilla y León en la Copa de las Regiones de la Uefa.

