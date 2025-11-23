Empate del Almazán en casa ante el Cristo Atlético (1-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad Deportiva Almazán empataba a un gol ante el Palencia Cristo Atlético, uno de los gallitos del Grupo VIII de Tercera Federación, en un partido de poder a poder en el que el reparto de puntos tal vez fue lo más justo por lo méritos de unos y otros sobre el césped del campo de La Arboleda.

Los visitantes se adelantaban en el marcador con el tanto de Mikel y se les ponía todo a su favor para sumar de tres en tres en la localidad adnamantina. El Almazán, lejos de venirse abajo, buscó la igualada y lograba su premio con una buen gol de Rafa Checa a la salida de un córner. Así finalizaba la primera parte. Ya en la segunda mitad no se iba a mover el marcador.

Con este empate, el Almazán encadena tres jornadas sin conocer la victoria y el próximo rival será el Numancia B en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El derbi soriano se jugará el primer fin de semana de diciembre ya que el próximo no hay competición en Tercera debido al compromiso de Castilla y León en la Copa de las Regiones de la Uefa.