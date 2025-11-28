San José y Golmayo Camaretas, jueces del liderato en Regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Primera División Regional llega este fin de semana a la jornada decimosegunda en la que el San José y el Golmayo Camaretas son jueces del liderato con sus respectivos enfrentamientos del sábado ante el Turégano y el Vista Alegre. El Calasanz viaja también el sábado a Burgos para medirse al Capiscol y Sporting Uxama recibe el domingo al Burgos Internacional.

El más madrugador en jugar su partido de los representantes de la provincia es el San José, que desde las 15.30 horas del sábado recibe en el campo San Juan de Garray al Turégano, líder de este Grupo A de la Primera Regional de Aficionados y que llegará herido tras su derrota de la pasada jornada ante el Vista Alegre, su máximo rival por la primera plaza.

Exigente compromiso para un San José que el pasado fin de semana desaprovechó una buena ocasión en Belorado para estar más arriba en la tabla. La derrota de los de Carlos Carramiñana les deja con 19 puntos en la quinta posición, a tres puntos de la promoción de ascenso.

El Golmayo Camaretas tiene una complicada salida al campo del Vista Alegre para jugar un encuentro que arrancará el sábado a las 15.45 horas. Los balagueros necesitan puntos para estar más tranquilos en la clasificación, aunque saben que esta jornada la misión es complicada al visitar al único equipo del grupo que no conoce la derrota. El Golmayo Camaretas ganaba el pasado fin de semana y es undécimo con 14 puntos.

La tarde del sábado la completará el Calasanz con su partido en el feudo del Capiscol a partir de las 18.15 horas. Los calasancios son terceros después de su goleada de la pasada jornada y buscarán los tres puntos ante un rival que está en la zona baja de la clasificación con sólo 7 puntos. Una buena oportunidad para que el Calasanz sume una nueva victoria.

La jornada para los equipos sorianos la cerrará el domingo el Sporting Uxama con su enfrentamiento en casa ante el Burgos Internacional desde las 15.45 horas. El conjunto de El Burgo de Osma está en una situación muy delicada y si quiere continuar en la categoría está obligado a sumar de tres en tres. El Uxama es penúltimo con cuatro puntos después de haber sumado un triunfo y un empate en once jornadas.