Rubio en el descuento deja al Calasanz a dos puntos del líder

Capiscol CF: Jorge, Rubén (Dueñas, 86´), De La Iglesia, Óscar, Beato, Rodrigo, Lastra, Medel (Romero, 69´), Arturo, Álvaro (Pardo, 69´) y Francisco (Juan, 89´).

CD Calasanz: Fernando, Eduardo, Álvaro, Asier, Sergio, Madrigal, Asier (Rubio, 51´), Cordeiro, Sanz (Agustín, 81´), Acebes (Guiller, 69´) y Lucas (Lukin, 51´).

Goles: 0-1 (90´) Rubio.

Árbitro: Julián Calvo (Colegio castellanoleonés).

Campo: Municipal José Manuel Sedano.

Victoria agónica del Calasanz en casa del Capiscol por 0 a 1. Un partido que estuvo igualado en el marcador hasta el descuento de la segunda mitad, pero aparecería Rubio para darle tres puntos al Calasanz y ponerse a dos del líder.

El Calasanz llegaba al Municipal José Manuel Sedano con la idea clara de sacar los tres puntos para seguir peleando por acercarse a los dos primeros clasificados de la tabla, pero el Capiscol no lo pondría nada fácil.

El partido comenzaba con el conjunto visitante más predispuesto a llegar a las inmediaciones del área rival, pero la defensa local y Jorge evitaron a toda costa que el balón lograra sobrepasar la línea de gol.

Los minutos pasaban y ninguno acertaba en sus decisiones de cara a puerta. Finalmente, los dos equipos se marcharían al descanso con el 0 a 0 en el marcador y con todo el pescado aún por vender de cara a la segunda mitad.

Los visitantes continuaban un pasito por delante sobre el terreno de juego, pero el Capiscol tampoco cedía ante la insistencia de su rival.

Cuando todo parecía que el encuentro estaba condenado a terminar en 0 a 0, aparecería Héctor Rubio en el descuento para hacer el único tanto del encuentro y darle los tres puntos al Calasanz que los deja a dos del liderato tras las derrotas del Turégano y el Internacional Vista Alegre.