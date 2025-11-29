El Golmayo Camaretas da la campanada en el campo del Vista Alegre (1-2)

Publicado por Área 11 Burgos Creado: Actualizado:

CD Internacional Vista Alegre: Raúl, Pedro (Rodrigo, 56´), Guillermo, Alvar, Christian (Daniel, 67´), Álvaro, Diego (Saúl, 56´), David, Meteku, Sergio (Pablo, 56´) y Jorge.

CD Golmayo-Camaretas: Mamadou, Pablo, Adrián, Carlos, Álvaro, Valentín, Mikuto, Osama, Silla, Marco y Jonny.

Goles: 1-0 (8´). Sergio. 1-1 (35´): Silla. 1-2 (37´): Carlos.

Árbitro: Ruiz Aguado. Tarjetas amarillas a los locales Pablo; y a los visitantes Osama, Pablo y Adrián.

Campo: C.M. José Manuel Sedano.

El Golmayo Camaretas se llevó los tres puntos en un partido en el José Sedano que estuvo marcado por la intensidad que se vio en el verde desde que el balón empezó a rodar. Ambos conjuntos saltaron sobre el terreno de juego con afán de goles y de jugar bien al fútbol y fueron los locales los que acabaron por golear en primera instancia. Inicio de partido eléctrico para el conjunto local que se adelantó en la contienda gracias al gol de Sergio, en el minuto ocho de partido. Tras este tanto a los visitantes no les quedó otra que remar a contracorriente para toparse con el tanto del empate.

Con persistencia sobre el tapete verde, el Golmayo intensificó sus quehaceres y comenzó a tener más presencia ofensiva para buscar un tanto del empate que llegaría cuando apenas pasaron cinco minutos de la media hora de partido. Silla se puso el mono de trabajo y empató para los suyos y, de esta manera igualar la contienda. La inercia ganadora del conjunto visitante hizo que sin apenas tiempo de descanso para los locales, llegara el segundo gol para el conjunto de Soria. Para sorpresa local, el equipo visitante le dio la vuelta un partido que arrancan con mucho ímpetu en el primer tiempo y se llegó al final de los primeros cuarenta y cinco minutos con muy buenas sensaciones para los sorianos que lograron darle la vuelta a la contienda.

Ya en la segunda parte, pese a la insistencia de los de Burgos en buscar de nuevo el empate en el marcador, los visitantes hicieron buenos los dos tantos de la primera parte para llevarse los tres puntos a domicilio y sumar una victoria importante en una primera parte de nota que le valió para un meritorio triunfo en esta jornada.