El Ólvega remonta y logra una importante victoria en el campo del Ariza

Publicado por Área 11 Zaragoza Creado: Actualizado:

UD Ariza: Saúl, Espeja, Jesús Bueno, Carrilero, Javi Sánchez, Gimeno, Raúl Antón (Cristinesl, 75´), Mounir, Capilla, Edgar (Conchero, 56´) y Génesis.

SD Ólvega: Mario Vilches, Sergio Martínez, Marco, Manu Martínez (Keawthern, 46´), Nistal, Pallás, Morad, Lacilla (Luis Jiménez, 60´), Gil, Carlos Jiménez (Mikel, 70´) y Kevin (Álex Martínez, 70´).

Goles: 1-0 (26´) Javi Sánchez. 1-1 (45´) Nistal. 1-2 (47´) Nistal. 1-3 (57´) Keawthern.

Árbitro: Jaime Gómez Barea (Colegio aragonés). Tarjetas amarillas a los locales Espeja y Capilla.

Campo: Celso Conchero.

El Ólvega sigue su notable racha en la liga, aunque tuvo que sufrir más de lo esperado para imponerse al colista, Ariza, por 1-3, en un encuentro en el que los zaragozanos se pusieron por delante en el marcador, pero los sorianos lograron la igualada justo antes de llegarse al descanso con un gol de Nil, quien firmó un doblete al anotar de nuevo en el arranque del segundo tiempo. Keawthern, que llevaba pocos minutos sobre el terreno de juego, marcó el definitivo 1-3. Con esta victoria, los chicos de Quílez se mantienen en la sexta plaza de la clasificación del grupo 3 de la Primera Regional con 20 puntos.

El encuentro comenzó con un conjunto visitante que mantuvo más la posesión del balón, aunque sin generar demasiado peligro. Por su parte, los locales, poco a poco, entraron en juego y el encuentro se volvió más parejo a partir del primer cuarto de hora de juego. Los maños sorprendieron al Ólvega y lograron ponerse por delante en el partido con un tanto de Javi Sánchez a los 26 minutos.

Este tanto adverso hizo que los sorianos pasaron a retomar el dominio territorial y empezó a merodear con peligro el área rival. No faltaron las ocasiones antes del descanso, pero tuvo que ser Nistal el que rescatara a su equipo con su gol psicológico marcado en el minuto 45.

Tras la reanudación, el equipo visitante no tardó en darle la vuelta al partido con otro gol de Nistal, colocando a su equipo por delante en el inicio de la segunda mitad. El Ariza tuvo que arriesgar para salir en busca de la igualada, pero se encontró con otro mazazo tras el tanto anotado por Keawthern en el 58. Los sorianos supieron manejar el encuentro, mientras que el equipo local se estrelló una y otra vez en la segura defensa visitante. Al final, el Ólvega se llevó un merecido triunfo y deja a los maños en la cola de la clasificación y en una delicada situación.