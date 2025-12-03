El Cañada Real Sporting Santo Domingo consigue un meritorio triunfo (1-3) en la cancha del Muralla de Ávila

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Cañada Real Sporting Santo Domingo se repuso del tropiezo sufrido ante el Río Duero y logró, en la tercera jornada, su segundo triunfo de la temporada en la Segunda División Femenina de Castilla y León. Por un meritorio 1-3 (22-25, 25-19, 19-25 y 10-25) se impuso la escuadra dirigida por Juan Ignacio Osuna en el feudo del Muralla de Ávila, que había comenzado la presente campaña con dos victorias en dos partidos. Ni las bajas por lesión ni las ausencias por motivos académicos lastraron a un Cañada Real Sporting Santo Domingo que viajó a Ávila únicamente con nueve jugadoras y que supo explotar sus virtudes desde los primeros puntos del encuentro. Las sorianas mejoraron notablemente sus prestaciones en el saque, que no había sido del todo efectivo en las dos primeras jornadas.

Ese saque más agresivo, la solidez en recepción y la intensidad en defensa fueron las claves de la importante victoria ante un Muralla de Ávila que mezcla la experiencia de algunas de sus jugadoras con la juventud de las recién llegadas. La fisonomía de su plantilla es similar a la del Cañada Real Sporting Santo Domingo, que cuenta ahora en sus filas con seis jugadoras menores de 20 años (dos de la categoría júnior y otras cuatro juveniles). El combinado dirigido por Juan Ignacio Osuna ganó la primera manga y, aunque cediera la segunda, nunca vio peligrar su segunda victoria del curso. Es más, en el cuarto set firmó un inapelable 10-25 que evidencia que fue capaz de mantener la concentración hasta el último punto.

La Segunda División Femenina de Castilla y León descansará el primer fin de semana de diciembre, por lo que al Cañada Real Sporting Santo Domingo ya sólo le restan dos partidos antes de las vacaciones de Navidad. El primero de ellos lo disputará en el Polideportivo de La Juventud -el 13 de diciembre, a las 18:00 horas-, frente al líder, el Maristas La Inmaculada de Valladolid- y el segundo le enfrentará, fuera de casa, al Club Voleibol Burgos. El Maristas La Inmaculada comanda la tabla del Grupo B de la Segunda División, con nueve puntos en tres jornadas. Serán los cuatro primeros clasificados de cada grupo los que accedan a los cuartos de final de una Segunda División de Castilla y León en la que tanto el campeón como el subcampeón disputarán la Fase de Ascenso a Primera División.