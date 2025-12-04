El C.D. Golmayo Camaretas anuncia su tercera edición de campus navideño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas pone a disposición de jugadores y jugadoras de la entidad como de otros clubes la posibilidad de vivir unas jornadas entrañables de 10 a 13h para jugadores/as nacidos entre el 2012 y el 2019 por tan sólo 50€.

El club y el Ayuntamiento de Golmayo siempre han querido ser un espacio para la formación de jugadores. Por ello, han ofertado este formato a un precio muy económico, un año más.

Año tras año, tanto en Navidad como en Semana Santa, cuelgan el cartel de "todo ocupado". Esto es debido a la gran cantidad y calidad de entrenadores que lo imparten, el poco coste económico que supone así como ser el respaldo de padres trabajadores durante 3 días.

Durante estos días se llevarán a cabo tareas fútbolísticas a través del juego, snacks saludables, diplomas y muchas más cosas.

Cualquier niño y niña que quiera apuntarse, puede hacerlo a través de este enlace: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/iii-campus-de-futbol-navidad-camaretas/