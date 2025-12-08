El derbi soriano en imágenes: Numancia B 0 - Almazán 2

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Derbi soriano en la jornada 13 del grupo 8 de la Tercera Federación con victoria visitante en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. Goles de Losilla y Óscar para un Almazán que sigue en mitad de tabla.
La próxima semana el Numancia B visitará al Mojados en un partido duelo en la parte baja de la clasificación, mientras que al equipo entrenado por Pablo Ayuso le visitará el líder Tordesillas.
