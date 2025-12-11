El IV Open de Pelota Ciudad de Soria arranca este domingo en el frontón de La Juventud

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El frontón de La Juventud de la capital soriana va a coger dos competiciones de pelota con pelotaris de altísimo nivel a lo largo de este fin de semana. El sábado a partir de las 17.30 horas tendrá lugar otra nueva jornada del XVI Torneo de Navidad y el domingo arrancará el IV Open de Soria.

El festival de Navidad acoge a pelotaris como Fernández campeón de Euskadi y Lerena campeón de España en la semifinal de cuatro y medio élite o Gutiérrez subcampeón de la Copa del rey y Altuzarra contra Cabrerizo II y Balerdi seleccionado por España para el mundial sub 22.

Ya el domingo dará comienzo el IV Open de Soria, un torneo que gana cada vez más relevancia a nivel estatal. En su cuarta edición se va a disputar los días 14, 21 y 28 de diciembre, ofreciéndose la final por la televisión autonómica, la 7. Esta apuesta del ayuntamiento porque Soria tenga su propio Torneo de pelota de calidad y contando con los pelotaris mas jóvenes, va creciendo.

Cartel del Open Ciudad de Soria.

El domingo a las 11.30 abrirá el festival un partido de los más jóvenes. El segundo de los partidos pondrá en liza tres pelotaris del CP Urbión los vizcaínos Bikandi y Erkiaga y el pelotari soriano Hernando. El cuarto será el también vizcaíno Uriarte. Será una buena piedra de toque para ver el nivel de Hernando de cara al próximo campeonato de España. El plato fuerte llegará con el enfrentamiento entre la pareja riojana Lerena y Sánchez y los guipuzcoanos Eguiguren y Bernaola. Quizás uno de los mejores partidos que se pueden ver.