Diego Valero y María Martínez, de la cantera del CSB, juegan con la selección de Castilla y León

María Martínez, de pie la tercera por la izquierda, con la selección infantil de Castilla y León.HDS

Los canteranos del Club Soria Baloncesto Diego Valero (cadete de 2010) y la María Martínez (infantil de 2013) han podido entrenar y competir con Castilla y León en sus concentraciones de este último puente de la Constitución de 2025.

Diego Valero participó en el prestigioso Torneo Internacional Villa de Íscar, una cita de máximo nivel competitivo que volvió a convertirse en un escenario de crecimiento. El equipo pudo medirse a selecciones internacionales de enorme potencial, como son Italia, Grecia y Alemania. Valero disputó minutos de calidad en todos los partidos del torneo.

Por su parte, María Martínez se concentró con la selección infantil y trabajó en la consolidación de conceptos tácticos y en la continuidad del plan de preparación marcado para esta temporada. Durante estas jornadas, además, el programa de mentoring de entrenadoras tuvo un papel destacado: las técnicas participantes pudieron seguir de primera mano el trabajo del cuerpo técnico de la selección infantil femenina, aprendiendo directamente de la metodología aplicada por los seleccionadores y compartiendo dinámicas, procesos y reflexiones sobre la formación en categoría base.

Diego Valero, el segundo por la izquierda.HDS

Ambos jugadores dieron un paso más para poder ser parte de las selecciones de Castilla y León en el próximo Campeonato de España de 2026.