Kickboxing

Cuatro sorianos competirán en el Campeonato Oficial de Navidad de Kickboxing

Los deportistas participan en Arroyomolinos en las modalidades de light contact y kick light dentro de una cita solidaria que recoge juguetes para niños desfavorecidos

Tres de los sorianos que competirán en el Campeonato de Navidad.

Tres de los sorianos que competirán en el Campeonato de Navidad.

Soria

Los sorianos Georgi Lilov (-84 kg), Antonio Luis Moreno (-74 kg), William Martínez Cordero (-69 kg) y Pedro Ruiz Gordillo (-89 kg) participarán este viernes 13 de diciembre en el Campeonato Oficial de Navidad organizado por la Federación Madrileña de Kickboxing y Muaythai (FEMAKM). Los cuatro competirán en las modalidades de light contact y kick light.

El evento se celebrará en el Polideportivo Municipal Ángel Durango de Arroyomolinos (Madrid), con el control y pesaje de los deportistas programado a las 8.00 horas y la apertura de puertas al público a las 9.30 horas.

Esta edición tiene un marcado carácter solidario. Todos los competidores deberán donar un juguete dentro de la campaña 'Un niño, un juguete', destinada a niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa acompaña a un campeonato que reunirá a deportistas de distintas categorías y disciplinas.

El torneo incluirá pruebas de fight point, light contact, kick light, KBDP, combat jujutsu e inclusivo, además de modalidades de exhibición como formas libres, Wai Kru, kickboxing defensa personal y estilos.

Cartel del campeonato navideño.

Cartel del campeonato navideño.

La participación soriana refuerza la presencia del kickboxing provincial en un evento que combina competición, visibilidad deportiva y un compromiso social que cada año moviliza a clubes y federaciones.

