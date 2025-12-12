El Burgo de Osma despide el año con su tradicional San Silvestre 2025

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma celebrará el próximo 31 de diciembre a las 12.15 horas la San Silvestre 2025, una de las actividades más arraigadas en la localidad y que se ha consolidado como el broche final de la programación navideña. Organizada por CAP Arévacos en colaboración con el Ayuntamiento, la prueba contará con un nuevo recorrido y un horario renovado, reforzando su carácter festivo y familiar.

La cita, que tendrá lugar con salida en la Plaza Mayor, se distingue por su espíritu no competitivo, lo que permite que vecinos y visitantes disfruten del deporte sin presión. Además, todos los participantes recibirán regalos y podrán participar en sorteos, lo que añade un atractivo especial a la jornada.

Las pruebas estarán adaptadas a diferentes edades, de manera que toda la ciudadanía pueda participar. La categoría juvenil y senior, dirigida a quienes cursan desde 1.º de ESO en adelante, recorrerá una distancia de 6 kilómetros con salida a las 12:15 horas. Los más pequeños también tendrán su espacio: los infantiles, hasta 6.º de Primaria, afrontarán un recorrido de 1 kilómetro, mientras que los pitufines, hasta 1.º de Primaria, disfrutarán de una carrera simbólica de 200 metros. Ambas salidas están previstas a las 13:15 horas desde la Plaza Mayor.

Las inscripciones se realizarán el mismo día de la carrera, a partir de las 11.00 horas, en los bajos del Ayuntamiento. La San Silvestre burgense, que se celebra cada año en el marco de las fiestas navideñas, se ha convertido en una jornada que ya forma parte de la identidad navideña de la villa.