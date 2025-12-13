El Numancia B reacciona tarde y pierde 3-2 en el campo del Mojados

Publicado por Área 11 Valladolid Creado: Actualizado:

CDF Mojados: De la Fuente, Capi, Méndez (Cubero, 86´), Churu, Alvin (Unai, 79´), Mati, Cristian, Ferro (Arranz, 64´), Colino, Adri (Valdes, 64´) y Anta

CD Numancia B: Oleg, Adrián, Daniel, Saul, Aarón (Iago, 63´), Adrian (Riku, 58´), Alejandro (Rodrigo, 58´), Álvaro, Óscar (Angelo, 63´), Hugo (Raúl, 76´) y Goodson

Goles: 1-0 (20´) Alejandro Mendez. 2-0 (57´) Alvin. 3-0 (72´) Anta. 3-1 (88´) Álvaro. 3-2 (93´) Godson.

Árbitros: Mateo Ortega(Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los visitantes Alejando, Adrian, Saúl y Riku. Tarjeta roja a Saúl por doble amarilla (74´)

Campo: Municipal Mojados.

El filial del Numancia protagonizó un arreón final que puso en aprietos al CDF Mojados, aunque finalmente cayó por 3-2 en un encuentro correspondiente a la jornada 14 del Grupo 8 de Tercera División RFEF.

El equipo soriano llegaba a Mojados después de la dimisión de José Luis González, sustituido por Fredy Vera, técnico del juvenil nacional que aún no pudo sentarse en el banquillo. La situación clasificatoria era complicada: solo una victoria en 13 jornadas y la necesidad de empezar a sumar para salir del último puesto. El Mojados, por su parte, quería aprovechar la cita para sumar tres puntos vitales y afianzar la moral en la zona baja.

El primer tiempo fue igualado hasta que el conjunto local encontró el camino del gol. En el minuto 19, tras un córner botado por Alvin, Méndez se anticipó de cabeza y mandó el balón al fondo de la red. A partir de ese momento, el Numancia B intentó reaccionar y gozó de un par de ocasiones claras en la recta final de la primera mitad: en el minuto 43 Goodson disparó al palo, y en el 45 una falta colgada al área fue despejada bajo palos por la defensa local. Pese al esfuerzo, el marcador se mantuvo en 1-0 hasta el descanso.

La segunda mitad arrancó con un Mojados más incisivo. En el minuto 53, Alvin fue derribado dentro del área al encarar al portero, y él mismo transformó el penalti, poniendo el 2-0. La situación se complicó aún más en el minuto 72, cuando Anta bajó un balón con criterio, abrió a Colino y recibió de nuevo para lanzar un zapatazo desde fuera del área que significó el 3-0, dejando al Numancia B con un panorama muy adverso. En el minuto 74, Samu fue expulsado por doble amarilla, dejando al Numancia B con diez jugadores y en una situación aún más complicada. Pese a la inferioridad numérica, el filial soriano mostró orgullo y capacidad de reacción en la recta final. Con el Mojados bastante adelantado y confiado en el resultado, el Numancia aprovechó la pérdida de intensidad local. En el minuto 88, Álvaro recortó distancias con un disparo que hizo el 3-1, encendiendo la esperanza. Cinco minutos más tarde, en el 93, Godson marcó el 3-2 definitivo, dando un cierre heroico al encuentro y dejando claras señales de carácter y lucha hasta el último segundo.

Aunque la remontada parcial no bastó para puntuar, el Numancia B dejó una imagen muy distinta a la mostrada durante gran parte del partido. El equipo demostró que, incluso en inferioridad numérica, puede aprovechar los espacios y generar peligro cuando se concentra y mantiene la intensidad. La próxima jornada recibirá al Júpiter Leones, en un duelo crucial para intentar romper la mala racha y sumar los primeros puntos en casa bajo la dirección de Fredy Vera.