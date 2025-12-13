El Numancia juvenil rescata un punto de Ávila en el último minuto (3-3)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CD Colegios Diocesanos: Daniel, Alonso, Hugo, Marco (Daniel, 62´), Fabio, Efosa (Hernández, 69´), Mario (Samuel, 78´), Pablo (Álvaro, 69´), Bruno, Alejandro, Nacho (Darío, 78´).

CD Numancia: Raúl, Álvaro (Nicolá, 72´), Daniel, Christián, Juan Diego, Addel (Carlos, 72´), Unai (Yamato, 62´), Jaime Jorge (Luis, 72´), Rodrigo (Diego Augusto, 62´), Diego.

Goles: 0-1 (32´) Jaime. 1-1 (45´) Nacho. 2-1 (50´) Pablo. 3-1 (77´) Álvaro. 3-2 (84´) Carlos. 3-3 (90´) Juan Diego.

Árbitro: Jorge Justo (Colegio abulense). Tarjetas amarillas a Marco, Fernando.

Campo: Sancti Spiritu.

El Numancia consigue un valioso punto en el Sancti Spiritu, ya que, perdía por dos goles a falta de trece minutos y durante la recta final consiguió igualar las distancias. Un tanto de Juan Diego empató el partido en el minuto 90´. Con este resultado, el Numancia asciendo hasta la sexta plaza, empatados a puntos con Valladolid B. Por contra, Colegios Diocesanos asciende hasta la posición número once y se aleja un poco de los puestos de descenso.

La primera parte fue distinta desde el minuto uno hasta el ecuador y desde el ecuador al final de primer acto. Durante los primeros 25´ minutos los dos equipos estaban en busca del gol, pero no acababan de encontrar la forma de anotar en la portería rival. Esto cambió en el minuto 32´. Jaime encontró el camino del tanto y adelantaba a los sorianos en Ávila. Lo que parecía irse al descanso con un resultado de 0-1, cambiaría en el último minuto de la primera parte. Nacho empataría el choque en el minuto 45´ y dejaría tocados al Numancia. Un gol psicológico antes de irse al túnel de vestuarios.

En la reanudación, el encuentro se volvería loco: aun con el gol del empate en la cabeza, el conjunto soriano vería como los locales le darían la vuelta al marcador. Pablo ponía el 2-1 en el electrónico para la felicidad de los aficionados que estaban en el campo. Seguidamente, los visitantes intentarían ir a por el empate, pero se encontrarían con otro gol en contra. En este caso, corría el minuto 77´ y Álvaro ponía el 3-1 a falta de trece minutos.

Lo que parecía imposible, se volvió realidad. En un visto y no visto y con un mazazo psicológico, el Numancia se puso manos a la obra, para llevarse un punto del Sancti Spiritu. Primeramente, Carlos pondría el 3-2 en el minuto 84´ para hacer soñar a los sorianos. Cuando todo parecía que la remontada no se iba a consumir, Juan Diego puso el tanto de la igualada en el minuto 90´. Un gol que llenó de felicidad al Numancia y que dejó al Colegios Diocesanos con cara de pocos amigos.