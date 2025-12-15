La RFEC impulsa el deporte inclusivo con unas jornadas de iniciación al Compak Sporting y Recorridos de Caza en Castillejo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha celebrado este sábado 13 de diciembre, en su Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas de Castillejo de Robledo (Soria), unas jornadas de “Iniciación al Compak Sporting y Recorridos de Caza – Deporte inclusivo”, dirigidas a dar visibilidad y oportunidades a deportistas con discapacidad dentro de las modalidades de tiro al plato.

En total, 10 deportistas adaptados participaron en una jornada concebida como un espacio de formación, convivencia y motivación, con el objetivo de acercar estas disciplinas deportivas a personas con diferentes realidades funcionales y poner en valor el papel del deporte como herramienta de superación personal.

El programa combinó una formación teórica sobre las modalidades de Compak Sporting y Recorridos de Caza con un bloque de experiencias personales, en el que los propios participantes compartieron sus historias de vida, esfuerzo y superación, generando un clima de apoyo mutuo y aprendizaje colectivo.

La jornada concluyó con una sesión práctica de tiro al plato, en la que los asistentes pudieron iniciarse y perfeccionar su técnica gracias a los consejos y recomendaciones de tiradores adaptados de referencia, como Artemio Formoso, Joaquín Sánchez y Gonzalo Hernández, que trasladaron su experiencia en competición y su visión sobre la adaptación y la seguridad en el tiro.

Por parte de la RFEC, la actividad estuvo coordinada por Paola Giraldo, responsable de competiciones de la Federación, y Ruth Naranjo, del Colegio de Jueces y Árbitros de la RFEC, y asistida por su presidente, Josep Escandell, reafirmando el compromiso de la entidad con un deporte accesible, integrador y abierto a todos.

Como conclusión, todos los participantes valoraron muy positivamente la iniciativa, destacando la importancia de conocer otros casos similares al suyo y de comprobar que el deporte puede convertirse en una motivación, una salida personal y un espacio de normalidad. Desde la RFEC se subrayó que estas jornadas refuerzan la apuesta de la Federación por seguir impulsando el deporte inclusivo dentro de la caza y las modalidades deportivas asociadas, y se fijó como próximo reto el desarrollo de un sistema de hándicap que permita la integración de los participantes adaptados en las particularidades de las competiciones principales, atendiendo a sus distintos grados de dificultad en la práctica.