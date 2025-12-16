Sergio Martín, campeón de Europa máster de natación en los 400 libres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sergio Martín Salcedo, del CDF Acuático Soriano, sube a lo más alto del pódium europeo en la prueba de 400 metros Libres con un gran tiempo de 4:10.95, muy cerca de su mejor marca, y se proclama campeón de Europa.

Buenos primeros resultados para nuestros deportistas master en el Campeonato de Europa de Lublin, Polonia. Sergio Martín Salcedo, del CDF Soriano, ha sido Subcampeón de Europa y medalla de Plata en la prueba de 800m Libre en categoría 25+ con un tiempo de 8:45.67. Además, terminaba 6º y 7º en las distancias de 100m Braza y 200m Libre, respectivamente. La nadadora Cristina Lázaro Prieto (30+), del CDN Zamora, mejoraba su marca en 50m Mariposa con 37.37 terminando 15ª y en la prueba de 100m Estilos fue 21ª.