Sergio Martín, campeón de Europa máster de natación en los 400 libres

El nadador soriano fue primero con un tiempo de 4:10.95, muy cerca de su mejor marcar personal

Sergio Martín en lo más alto del podio como campeón de Europa.

Sergio Martín en lo más alto del podio como campeón de Europa.HDS

Sergio Martín Salcedo, del CDF Acuático Soriano, sube a lo más alto del pódium europeo en la prueba de 400 metros Libres con un gran tiempo de 4:10.95, muy cerca de su mejor marca, y se proclama campeón de Europa.

Buenos primeros resultados para nuestros deportistas master en el Campeonato de Europa de Lublin, Polonia. Sergio Martín Salcedo, del CDF Soriano, ha sido Subcampeón de Europa y medalla de Plata en la prueba de 800m Libre en categoría 25+ con un tiempo de 8:45.67. Además, terminaba 6º y 7º en las distancias de 100m Braza y 200m Libre, respectivamente. La nadadora Cristina Lázaro Prieto (30+), del CDN Zamora, mejoraba su marca en 50m Mariposa con 37.37 terminando 15ª y en la prueba de 100m Estilos fue 21ª.

