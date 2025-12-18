El Sporting CV Soria cita a su afición a La Peluchada solidaria

Publicado por Luis Hdez Casado Soria Creado: Actualizado:

Por tercera vez, el Sporting Santo Domingo de voleibol organiza y anima a sus aficionados a un acto solidario de donación de peluches. La tercera peluchada (2021-23-25) se ha convocado para el sábado a la finalización del encuentro entre el Sporting Moreno Sáez y el CV Oviedo. Primero y segundo de la Primera División masculina de voleibol.

Uno de los más atractivos enfrentamientos de la categoría. A la finalización del duelo (sábado, Los Pajaritos 16.00 horas y gratuito), todos los aficionados presentes en las gradas podrán lanzar sus peluches a la pista para que los responsables de Cáritas repartan posteriormente entre los más necesitados con un claro objetivo: que todos los niños puedan disfrutar de la Navidad.

El presidente del club de voleibol, César Gonzalo, uno de sus jugadores, Pablo Mugarza, y el técnico de infancia de Cáritas, Rubén Ocón, presentaron el acto con el propósito de lograr el mayor número de peluches.

Para conseguirlo realizaron un llamamiento a todas las familias y asistentes a las gradas de Los Pajaritos con la intención de que participen en la lluvia de peluches después de presenciar el encuentro, gratuito, entre el primer clasificado, el Sporting con 25 puntos, a dos de su oponente, el CV Oviedo. Una cita de relevancia antes del parón de Navidad.

La última derrota del conjunto soriano en Palencia, 3-2, ha estrechado la clasificación que podría despejarse o comprimirse todavía más antes de retomarse la competición el próximo mes de enero con el inicio de la segunda vuelta.

El futuro del Moreno Sáez se resolverá dependiendo de la clasificación en la competición de Primera División, bien encauzada hasta la fecha con la primera plaza, de momento, registrada. «El único objetivo marcado hasta la fecha es disputar la fase de ascenso. Luego, ya se verá», explicó César Gonzalo sin meter ninguna presión a un grupo de jugadores centrados en el partido ante el CV Oviedo.

La derrota del pasado fin de semana en Palencia ha vuelto a enfocar al grupo del Sporting en la lucha por afianzarse con una victoria en la zona más alta de la clasificación. El rival es uno de los conjuntos más cualificados con una plantilla joven al que deberán medirse con paciencia y calma, como apuntó Rubén Ocón.

Partido que será la antesala de la lluvia solidaria de peluches. Los responsables de la iniciativa esperan, como en anteriores ediciones, una cifra cercana a los tres centenares para después repartirlos por todo el territorio de la provincia, en diferentes localidades, para que todos los niños disfruten de un peluche en el período navideño.