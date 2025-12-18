Resultados dispares de los equipos del Club Soria Baloncesto

Imagen de un partido de la cantera del CSB.HDS

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 60 - CD BASE 92

Nueva derrota del equipo local que pese a realizar un buen partido en su conjunto no pudo con un potente equipo visitante donde la superioridad física y técnica de los burgaleses fue aprovechada en cada ocasión.

El equipo entró al campo con falta de concentración lo que permitió al equipo visitante ponerse por delante desde el primer cuarto. Los sorianos jugaron un buen segundo cuarto lo que les permitió ir recortando distancia. En el tercer cuarto el equipo visitante sacó todo su arsenal y un buen cuarto cuarto de los locales no fue suficiente para recortar distancias.

El equipo local demuestra aspectos de su mejoría como equipo con mayor fluidez de juego colectivo pero debe de seguir trabajando para reencontrarse con la victoria.

2ª División Masculina:

FDR BASKET 53 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 28

Partido entre dos equipos sorianos donde el CSB MAXICOLCHÓN cayó derrotado principalmente por la superioridad física de los jugadores del FDR lo que marcó una gran diferencia.

Aún así el equipo del CSB mantuvo el tipo hasta el descanso, manteniendo una primera mitad relativamente igualada en el marcador.

Sin embargo después del paso por los vestuarios el equipo del FDR demostró su superioridad lo que les llevó a llevarse la victoria final.

CSB CAD. FORGASA 89 - JUVENTUD BRICOCENTRO 44

Buen partido de los sorianos que jugaron a un buen ritmo que les permitió adelantarse en el marcador desde el inicio. El primer cuarto estuvo más disputado pero el equipo local siempre estuvo por delante.

Ya en el segundo cuarto la gran superioridad física y técnica de los sorianos les permitió aumentar su ventaja significativamente.

En el tercero el equipo local se relajó y permitió a los de Aranda recortar algo las distancias, sin embargo un equipo muy centrado en el último cuarto supo aprovechar todas las oportunidades lo que llevó al resultado final a favor de los sorianos.

FDR BASKET 12 - CSB CAD. CODESIAN 62

Fácil partido para los del CSB donde la gran superioridad técnica y física les permitió ponerse por delante en el marcador desde el principio. El FDR sólo pudo contrarrestar algo el juego del CSB en el primer cuarto pero aún así la diferencia fue sustancial.

En el segundo el gran acierto de los sorianos les permitió una gran ventaja que se materializó en el tercero. Al final se cerró el marcador en un partido donde siguieron debutando algunos de los infantiles con el equipo.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 39 - CONTIENDAS ZARATÁN BASKET 08 83

El equipo local comenzó despistado y con falta de concentración, lo que supo aprovechar el equipo visitante que tuvo un mayor acierto debajo del aro.

Los vallisoletanos enseguida tomaron ventaja en el marcador la que se mantuvo durante todo el encuentro. Los sorianos mostraron algo de mejor acierto en el tercero pero aún así las constantes pérdidas de balón y la escasa efectividad en el tiro hicieron que fuese imposible remontar.

El equipo local jugó demasiado relajado lo que no ayudó tampoco.

FILIPENSES 52 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 55

Partido muy competido e igualado hasta el descanso del encuentro donde los sorianos se fue con un marcador adverso de 26 a 24 pero ajustado. Ambos equipos estuvieron desplegando un juego parecido, demostrando demasiados nervios, con pases mal ejecutados y fallos triviales en la cancha.

Tras el paso por los vestuarios los sorianos mejoraron su juego y desplegaron una gran capacidad defensiva que aunque estuvo presente durante todo el partido se acentuó más en la segunda mitad. La gran actitud y trabajo en equipo así como las ganas y empuje demostrado en la cancha por los sorianos, les permitió finalmente llevarse el partido.

Sin embargo, hubo lecciones aprendidas para los sorianos que les permitió ver que errar debajo del aro canastas a priori fáciles te puede llevar a pagar un precio muy alto y perder el partido. Tanto fue así que a finales del último cuarto la falta de acierto de los sorianos pasó factura y metió a los de Palencia de nuevo en el partido.

El equipo pone punto y final a una racha de malos partidos y derrotas encabezadas por la falta de trabajo en equipo y por el caos grupal y demuestra con este partido que es capaz de jugar al baloncesto siendo efectivos y competitivos.

Minibasket Masculino Provincial:

SPV 32 - CSB MIN. NOVATION 67

Buen partido de los sorianos, buen juego desplegado por parte del equipo visitante que demostró una gran concentración durante todo el partido, ejerciendo presión y ejecutando con rapidez cada salida de balón.

Partido muy completo donde se supo correr cuando era necesario y parar en momentos claves así como saber salir en un 5 contra 5 cuando el lance del partido así lo requería.

Equipo con una gran progresión que sin duda son un referente a tener en cuenta.

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 68 - BFB SKODA MOTORCID 72

Dolorosa derrota de las sorianas ante un rival directo. El partido se les escapa por detalles algunos controlables pero otros no.

El mal comienzo del partido sin ritmo y precipitadas en los pases permitió llegar a un 9-19 al final del primer cuarto.

El equipo local ajustó su defensa para parar las penetraciones de sus dos bases, también las locales tuvieron más paciencia en ataque generando situaciones claras debajo del aro y poniéndose por delante 40 a 39 a mitad del tercer cuarto.

Con el partido muy igualado las locales concedieron dos jugadas consecutivas de rebote ofensivo que acaban en 2 triples visitantes y se ponen 9 arriba.

El último cuarto cargadas de personales y con más corazón que cabeza se cometieron errores y se intentó remontar pero no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

SPB CHOCOLATERÍA IBAÑEZ 51 - CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 70

Las junior del CSB comenzaron el partido con una gran defensa y un ataque muy rápido y dinámico donde se impusieron con un contundente 11 a 27 en el primer cuarto.

2ª División Femenina:

ADARSA MARISTAS 71 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 29

Partido en el que pese a ser solamente 7 jugadoras se aguantó el ritmo de un rival muy físico hasta la mitad del tercer cuarto donde el cansancio y la cantidad de faltas de las sorianas condicionaron nuestro juego e hicieron que el equipo local se fuera en el marcador y consiguiera la victoria.

Gran trabajo e intensidad de las sorianas que no dejaron de luchar hasta que se acabó el partido pese a la desventaja con el número de jugadoras y las rotaciones.

El parón navideño permitirá seguir mejorando en esta línea positiva de trabajo.

El segundo cuarto llevó a una profunda desconexión durante la gran mayoría del tiempo, la cual el rival supo aprovechar para recortar la desventaja e irse 29 a 33 al descanso.

Tras el paso por el vestuario el equipo soriano supo retomar su camino y volvió a jugar como al principio, ganando ambos cuartos y desplegando un buen juego en todas sus facetas.

Aún así hay cosas que mejorar como las desconexiones que podrían haber costado la victoria.

Con el parón navideño se seguirá trabajando para afrontar la segunda vuelta al máximo nivel.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 16 vs BFB RADIO ARLANZÓN 66

Desde el principio del partido el BFB impuso un ritmo muy alto que no pudo ser parado por las sorianas.

Una defensa intensa en todo el campo dificultó la salida del balón y coartaron las posibilidades de ataque del CSB a lo largo del partido.

Pese a un partido difícil y la superioridad técnica y física del equipo visitante, las locales no bajaron los brazos en ningún momento y pelearon hasta el final. Gran actitud del equipo.