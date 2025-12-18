Heraldo-Diario de Soria

El Juez Disciplinario abre expediente por la alineación indebida en el Numancia-Fabril

El Comité de Competición estudiará el caso para esclarecer los hechos

El Fabril derrotó al Numancia y sumó tres puntos.MONTESEGUROFOTO

El Juez Disciplinario de Segunda Federación, en el apartado de Resoluciones Especiales, ha acordado, visto el escrito de denuncia del CD Numancia y atendiendo a su contenido,, la incoación de un expediente ordinario, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse por alineación indebida en el partido Numancia-Fabril.

Por otro lado, el club numantino celebra la Junta General Ordinaria a partir de las 12.00 horas en primera convocatoria en la sede social del club, Avenida Mariano Vicén número 16.

