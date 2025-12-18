El Juez Disciplinario abre expediente por la alineación indebida en el Numancia-Fabril
El Comité de Competición estudiará el caso para esclarecer los hechos
El Juez Disciplinario de Segunda Federación, en el apartado de Resoluciones Especiales, ha acordado, visto el escrito de denuncia del CD Numancia y atendiendo a su contenido,, la incoación de un expediente ordinario, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse por alineación indebida en el partido Numancia-Fabril.
Por otro lado, el club numantino celebra la Junta General Ordinaria a partir de las 12.00 horas en primera convocatoria en la sede social del club, Avenida Mariano Vicén número 16.