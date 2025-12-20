Casi un millón de euros de pérdidas para el Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta General de Accionistas del Club Deportivo Numancia, celebrada en la sede del club en Mariano Vicén con la presencia de su presidente Patricio de Pedro, el vicepresidente Javier Jiménez y el secretario del consejo de administración Enrique Salvador, aprobó todos los puntos del orden del día entre los que figuraban las cuentas de la entidad del pasado ejercicio, 2024-25, y el presupuesto para la temporada 2025-26.

El pasado ejercicio se cerró con unas pérdidas de 939.685 euros, mientras que la entidad numantina ha aprobado un presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 25-26, que alcanza los 2.800.000 euros. Esta partida presupuestaria irá destinada a cubrir las necesidades del primer equipo, la estructura del club, el fútbol base y la Ciudad Deportiva.

La Junta General de Accionistas también ha acordado un aumento de su capital social, tanto por compensación de créditos como por aportaciones dinerarias. El importe total asciende a algo menos de un millón de euros.

En el informe del presidente, el club ha querido recordar a aquellos numantinos que lamentablemente ya no pueden acompañarnos, tanto accionistas como socios o simples aficionados que alguna vez han estado orgullosos de ser numantinos, y se ha hecho una mención especial a la afición, en especial a esos más de 3.700 abonados que un año más mantienen el apoyo al equipo de su tierra haciendo en muchos casos un esfuerzo importante.

Aunque los datos son negativos, el consejo de administración sigue respondiendo y apostando por el proyecto y su idea es seguir creciendo.