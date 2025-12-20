El reto del BM Soria de superar a un rival de la zona alta

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Después de encadenar dos victorias consecutivas, el BM Soria respira. Un alivio clasificatorio. El conjunto soriano encara su última cita del año natural, que coincide con la última de la primera vuelta frente al Agustinos Alicante. Un equipo en franca regresión tras un fulgurante inicio de la temporada. Aun así, complicado. Un duelo al que el técnico Oriol Castellarnau le ha colocado el cartel de «posible» víctima por las trayectorias descritas por ambos conjuntos.

«Es bueno verse fuera del descenso. Nosotros seguimos en nuestra línea, partido a partido. Estamos entrenando fuerte e intentamos hacerlo bien. Hemos aprendido mucho en este período y debemos juntar todo lo vivido para centrarnos en lo que viene», expuso el técnico del BM Soria en su habitual repaso semanal a la actualidad de su equipo.

Sobre el Agustinos Alicante, ninguna objeción. «Ellos están bien. Comenzaron muy acertados y ahora han bajado un poco el nivel, pero son fuertes en ataque, en las contras y en segunda oleada. Tienen jugadores con experiencia y con gol», describió el entrenador, centrado en el enfrentamiento antes del parón navideño, momento para desconectar. «Sería muy importante no relajarse y terminar con un buen resultado. Es el último esfuerzo antes de descansar», destacó.

En la misma dirección se mueve el jugador chileno, Benjamín Illesca, conocedor del equipo alicantino tras su paso por el vestuario del Agustinos. «Tengo unas ganas especiales de disputar el encuentro porque hemos demostrado haber competido con rivales de la zona alta. Es el momento de ganar frente a uno de ellos. Sumar sería un subidón aunque debemos tener los pies en la tierra», comentó el chileno, que ha sido convocado por su selección.

Peluchada

El BM Soria se apunta a la lluvia de peluches. En el descanso del partido ante el conjunto de la Fundación Agustinos de Alicante, el Polideportivo San Andrés vivirá una lluvia de peluches solidaria de balonmano a favor de Cruz Roja, con un objetivo muy claro: Que ningún niño se quede sin peluche esta Navidad. El club cambia la entrada por un peluche y anima a toda la afición a sumarse a esta iniciativa solidaria. Último encuentro de 2025 con el reto de superar a un rival de nivel con la grada apoyando.