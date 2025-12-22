Víctor Chamarro y David Maján se concentran con España sub 18 para preparar el Torneo WEVZA

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

David Maján y Víctor Chamarro se concentrarán este viernes, en Palencia, junto al resto de convocados para preparar la participación de la selección española Sub-18 de voleibol en la primera competición internacional del nuevo año, Torneo WEVZA, que se desarrollará en Viana do Castelo (Portugal), del 5 al 10 de enero. Sub-18 serán en 2026 los nacidos en 2009 y 2010 y los dos sorianos son cinco de los jugadores de primer año con los que cuenta el seleccionador nacional, el colombiano Fredinson Mosquera. Para el mes de julio está programado, en Italia, el Campeonato de Europa Sub-18, una cita para la que España todavía se tiene que clasificar. Si no logra el billete en el Torneo WEVZA, tendrá otra oportunidad del 26 al 29 de marzo de 2026, que es cuando se celebra el Preeuropeo.

Doce de los diecisiete integrantes de la preselección Sub-18 forman parte en la actualidad de la Concentración Permanente Juvenil de Palencia, a la que los dos sorianos se incorporaron en septiembre de 2024 y cuyos integrantes forman el equipo de la Primera División Masculina que compite bajo la denominación de CyL Palencia 2026. Antes de viajar a Portugal, en concreto del 2 al 4 de enero, los elegidos para participar en el Torneo WEVZA disputarán, en el Campo de La Juventud de Palencia, un Bilateral ante Francia. Hasta Viana do Castelo sólo se desplazarán catorce jugadores, por lo que Mosquera descartará a tres de los convocados. Maján y Chamarro han vivido un exitoso 2025, que se iniciaba con su presencia en la selección española que alcanzó la segunda plaza en el Torneo WEVZA Sub-16, celebrado en Aviñón (Francia) a comienzos del mes de enero.

España sólo cedió entonces ante Francia y logró su pasaporte para el Campeonato de Europa de Armenia gracias al primer puesto que alcanzó, a finales de abril, en Lugo, en el Torneo de Clasificación. En Armenia, ya en verano, David Maján y Víctor Chamarro ganaban una histórica medalla de plata -perdieron ante Italia en la gran final tras apear a Francia en semifinales- en el Campeonato de Europa y conseguían su clasificación para el Campeonato del Mundo Sub-17 de 2026. Esto significa que los sorianos podrían participar el próximo verano en el Campeonato de Europa Sub-18 -previsto para los primeros días de julio en Italia- y en el Campeonato del Mundo Sub-17, que se desarrollará en Qatar, a finales del próximo mes de agosto.