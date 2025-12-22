El Torneo de Navidad de Pool se marcha a Logroño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Torneo de Navidad de Pool Bola 9, organizado por el Círculo Amistad Numancia de Billar y celebrado en el Casino de Soria, se cerró con la victoria del jugador Ioan Claudiu Mihalache, que se proclamó campeón tras imponerse con claridad en la final a Renzo Loayza por 6-0.

La competición contó con la participación de 16 jugadores y se disputó a lo largo de varias rondas eliminatorias, con un cuadro exigente desde la primera fase. Mihalache firmó un torneo muy sólido, superando en cuartos de final al soriano Iñaki Pardo (6-3), imponiéndose después en semifinales a Kevin Loayza (6-5) y resolviendo la final sin conceder ningún juego.

En cuanto a la representación soriana, Iñaki Pardo fue el jugador local que llegó más lejos en el torneo. Tras vencer en primera ronda a Roy González (6-3) y superar posteriormente a Carlos Cortés (5-3) en la fase de perdedores, cayó en cuartos ante el posterior campeón.

Carlos Márquez perdió su primer encuentro frente a Renzo Loayza (4-6) y fue eliminado más tarde por Roy González (0-5). Carlos Cortés cedió en su debut ante Felician Farcas (4-6), se rehízo en la ronda de perdedores ante Juan Antonio (5-2) y quedó eliminado frente a Iñaki Pardo (3-5). Por su parte, Rodrigo Brezzo no pudo superar sus dos compromisos iniciales tras caer ante Montxo Cossio (0-6) y Ionel Alin Junie (2-5).

El torneo volvió a consolidarse como una de las citas habituales del calendario navideño del billar en Soria, con un alto nivel competitivo y una notable presencia de jugadores locales frente a rivales de proyección nacional.