El Grupo Herce Soria se reivindica

Una victoria de elevado valor. El Río Duero Grupo Herce Soria se impuso al todopoderoso CV Guaguas en el último enfrentamiento de la primera vuelta de la Superliga de voleibol, partido previo a su cruce particular en la final de la Supercopa el 29 de enero en Valladolid. Título oficial de por medio. Una cita para cerrar 2025.

El precedente de ese enfrentamiento ofreció buenas sensaciones en el conjunto soriano. Una victoria en la fase regular sin consecuencias clasificatorias porque el CV Guaguas contaba con la ventaja de cuatro puntos en la clasificación. Ahora se ha quedado a uno perdiendo su condición de invicto. Todos los participantes en la liga han cedido, al menos, en un encuentro. Ya en el desempate, como antes de llegar a ese momento.

El Grupo Herce cedió con el Benidorm en el definitivo parcial, mientras que también se impuso en otros dos en el quinto y decisivo set. El equipo canario certificó su primera derrota en cuatro sets por lo que suma 30 puntos, mientras que el grupo de Alberto Toribio se ha dejado cuatro puntos por el camino. Uno le separa del liderato de la liga y siete le distancia del tercer y cuarto clasificado, CV Melilla y CV Manacor, respectivamente.

Con el encuentro del pasado sábado en Los Pajaritos, la primera vuelta se cerró. La clasificación de esta fase de la competición propicia el pase a la fase final de la Copa del Rey en Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo. El club soriano se ha asegurado su participación desde su posición de segundo clasificado. Los ocho mejores de la primera vuelta jugarán en el pabellón Font de Sant Lluís, La Fonteta en la edición número 51 del torneo del ko. Valencia toma el testigo de la anterior edición, la de Zaragoza, donde se coronó el CV Guaguas.

Una vez celebrada la Supercopa en Valladolid, el 29 de diciembre, la competición se reanudará el fin de semana del 10 y 11 de enero. El Grupo Herce Río Duero jugará en Manacor, cuarto con 22 puntos. Una salida compleja en el inicio de la segunda vuelta.

Once jornadas por delante de cara a definir las posiciones en los cruces por el título de la Superliga. En este momento, el equipo celeste mantiene una ventaja sustancial con sus inmediatos perseguidores y tiene muy cerca la posibilidad de asaltar el liderato del CV Guaguas, firme candidato a todo antes de comenzar a definirse los títulos con la disputa el próximo lunes de la Supercopa. Todavía está por definirse.