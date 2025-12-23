El Calasanz de Soria lidera la Regional de Aficionados

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz lidera la Regional de Aficionados. De la mano de Fran Valero, el conjunto soriano ha escalado a la primera posición completados 14 partidos de la competición de Castilla y León. Un dominio centrado en sus diez victorias y un empate que le otorgan 31 puntos, uno más que sus dos más cercanos perseguidores, el Turégano y el Vista Alegre Internacional Valladolid. Este dominio no es baladí porque solo el primero de la competición en ambos grupos asegura su ascenso a la categoría superior, la Tercera Federación.

El Calasanz escaló al liderato con una exhibición goleadora en su visita a El Espinar-San Rafael. Media docena de goles favorecieron su asalto a la primera posición, lugar en el que todavía no había logrado situarse. Desde la segunda plaza accedió a la primera y la defenderá a la vuelta de la competición el fin de semana del 10-11 de enero cuando reciba al Vista Alegre Valladolid, tercero del Grupo 1 de la Regional de Aficionados.

El conjunto soriano afronta la posibilidad de asentar una trayectoria en la que en cinco ocasiones ha finalizado la jornada en puestos de promoción de ascenso. Los dos siguientes al primero la disputarán frente a los rivales en la misma situación del Grupo 2, en estos momentos el Salamanca B y La Bañeza. Lidera el grupo, el Ciudad Rodrigo. En dos puntos se mueven los aspirantes porque se une a ellos el cuarto, el Betis de Valladolid.

Si el Calasanz comanda la liga en el Grupo 1, el Sporting Uxama se hunde en los puestos de descenso. Los de El Burgo de Osma ocupan la penúltima posición, con cuatro puntos, una victoria y un empate. La salvación se aleja hasta los once puntos de distancia. Todavía con opciones matemáticas. Otra cosa bien distinta es la impresión de que pueda lograr semejante giro en su trayectoria.

Hasta el momento, la impresión no es nada favorable. Únicamente aparece un conjunto con peores números, el farolillo rojo, El Espinar-San Rafael. Su siguiente cita será en Briviesca en el inicio de la segunda vuelta en enero.

Los otros representantes sorianos de la categoría, el San José y el Golmayo-Camaretas, no sufren problemas clasificatorios cumplidas las primeras 14 jornadas. El equipo colegial se acerca a la zona de promoción. No termina de alcanzar una de las dos plazas, pero persevera por desplazar a los dos perseguidores del Calasanz. El San José termina 2025 en la cuarta posición, igualado a 26 puntos con el quinto, el Briviesca. Sus inmediatos perseguidores, Burgos, Belorado o Coca le acechan a un resultado favorable, a un partido.

En su condición de debutante, el Golmayo-Camaretas se ha adaptado a la categoría superior. Con 18 puntos, se clasifica en la undécima posición. Siete puntos de distancia con los puestos de descenso. El Venta de Baños, decimotercero con once puntos, marca la frontera del derrumbe a la competición provincial. En estos momentos de la temporada, el Capiscol, el Uxama y El Espinar-San Rafael son los señalados para acompañar al Briviesca en el descenso.

El Golmayo-Camaretas afronta la segunda parte de la temporada con la misma línea de la primera lo que le ha permitido alejarse de los puestos comprometidos. Su siguiente compromiso será frente al Belorado.

Otro desafío más para los sorianos en su primera experiencia en la Regional, que descansará por el parón de Navidad. Para enero quedan emplazados todos los representantes sorianos en una fase de enormes expectativas para ellos.