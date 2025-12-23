Exhibición del Club Patín Soria para dar el pistoletazo de salida a la Navidad

Los integrantes del Club Patín Soria que tomaron parte en la exhibición.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Patín Soria llevó a cabo el pasado lunes la ya tradicional exhibición de Navidad en la que tomó parte medio centenar de integrantes del equipo. El escenario fue la instalación del polideportivo del San Andrés y durante la misma se pudieron ver diferentes coreografías que hicieron las delicias de los espectadores que se dieron cita.

La actividad también tuvo un componente emotivo ya que desde el club se rindió homenaje a Celia Llorente y a Leire Millán que pusieron fin a su carrera deportiva. Un ramo de flores y muchos recuerdos de entrenamientos y competiciones.

El Club Patín Soria continúa con los entrenos durante estas fechas navideñas. 2025 está diciendo adiós y en el horizonte ya aparece el nuevo año en el que regresarán los torneos y los campeonatos.

Con el título 'Érase una vez… como nunca antes te lo habían contado', se presentaron diferentes cuentos infantiles reinventados: una Caperucita que luchó contra el lobo, unas pequeñas campanillas que se convertían en bruja, Alicia en el paso de las maravillas que entraba en un mundo de robots, una fiesta de Cenicieta y unos enanitos que se convertían en influencers…

Además, se realizaron bailes invidividuales con las patinadoras del equipo de competición más pequeñas del club: Nora Peñalba, Valeria Sanz, Elena Alonso, Lucia Martín, Sofía Martínez, Vega García, Lucia Aller y Aitana Arranz.

También presentaron sus bailes individuales las campeonas de Castilla y León: Claudia Gil en benjamín, Clara Álvaro en alevín y Celia Llorente en juvenil.

Un total de 57 patinadores que nos deleitaron con sus cuentos en una tarde llena de música y sorpresas.

Desde el C.P Soria se quiere gradecer el trabajo de todos los entrenadores Daniel Giner, Andrea Álvarez, Abigaíl Arévalo, Emma Arancón y Mónica Negredo.